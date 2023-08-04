Favbet Foundation передал 5500 боксов канцелярии детям ВПЛ и военнослужащих

Качественное образование должно быть доступным для каждого ребенка, независимо от их социального статуса или жизненных обстоятельств. Именно этому посвящена инициатива "Сила в знаниях" команды Favbet Foundation, которую фонд реализует как часть крупного проекта "Клуб супергероев".

В преддверии нового учебного года команда фонда передала 5500 бесплатных наборов канцелярских принадлежностей детям ВПЛ и украинских военнослужащих. В больших подарочных боксах все необходимое для того, чтобы школьники могли раскрыть свои суперспособности в учебе и творчестве.

"Знание — суперсила украинских детей, определяющая будущее восстановление и развитие Украины. Именно поэтому уже сегодня мы предоставляем им дополнительные возможности для обучения, вдохновляем открывать свои таланты и формируем следующее поколение лидеров", — делится куратор проектов фонда Евгений Бондарь.



Favbet Foundation и дальше будет развивать социальные проекты, оказывающие поддержку украинцам во время войны. Кроме этого, фонд продолжает работу по обеспечению ВСУ транспортными средствами и современным технологическим оборудованием — именно это сейчас является основным направлением деятельности благотворительной организации.