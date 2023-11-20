Favbet Foundation победил в номинации "Корпоративный благотворительный фонд" в ходе марафона коммуникационников

Благотворительный фонд Favbet Foundation стал одним из лидеров номинации "Корпоративный благотворительный фонд" общенационального конкурса. По итогам голосования читателей и экспертного жюри победил социальный проект фонда "Клуб супергероев".



Награждение победителей состоялось в ноябре во время ежегодного PR-марафона национального издания MMR, который в этот раз посвятили эффективным коммуникациям во время войны.

С началом полномасштабной войны Favbet Foundation переориентировал более 90% своих проектов на помощь ВСУ. Впоследствии помощь украинской армии трансформировалась в системную работу милитари-хаба, а гуманитарные направления адаптировали под требование военного положения. Среди них "Клуб супергероев" - программа культурного и спортивного развития детей, ощутивших влияние войны.

"Украинские дети — упорные и талантливые. Даже война не лишила их стремления к развитию и самореализации. Наша цель — дать юным украинским детям больше возможностей раскрывать свои суперспособности, несмотря на войну. Именно они — будущее новой Украины, и мы должны делать все возможное, чтобы оно было счастливым" , - рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

"Клуб супергероев" реализован с целью поддержки детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ. "Клуб" объединил сразу три проекта: IT Kids, "Сила в знаниях" и "Сильнее вместе". В 2023 году в рамках этих инициатив команда фонда провела ряд курсов по основам программирования, разослала школьникам 5500 боксов канцелярии и положила начало бесплатным спортивным секциям по боксу, футболу, борьбе и баскетболу.



"Лучшая репутация - та, которая формируется не словами, а реальными делами. Команда фонда выполнила огромный объем работы: "Клуб супергероев" охватил тысячи детей по всей Украине. Эти проекты заслуженно привлекли много внимания и стали хорошим образцом эффективного взаимодействия бизнеса с общественностью через преодоление общих вызовов" , — комментирует директор по коммуникациям FAVBET Ксения Тюрикова.

Кроме того, Favbet Foundation продолжает свою важную миссию — при поддержке фонда поступает системная помощь ВСУ. Так, на сегодняшний день было передано 240 авто для фронта, и это число растет ежедневно. Также при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного. Ранее ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при поддержке фонда составила более 175 млн грн.