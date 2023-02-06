Favbet Foundation посетил Федерацию настольного тенниса Мариуполя

Команда фонда пообщалась с юными спортсменами и передала Федерации мощный генератор для обеспечения нормального функционирования. Команда фонда пообщалась с юными спортсменами и передала Федерации мощный генератор.

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Также при поддержке фонда федерация получила современные теннисные столы, которые помогут юным спортсменам улучшить свои навыки. Теннисные столы как и генератор были востребованными вещами. Новое оборудование поможет федерации улучшить тренировочный процесс и даст возможность работать даже в условиях отключения электроэнергии. Фонд понимает современные потребности учебных заведений, пытается быстро решать их. Ведь поддерживать молодое поколение в желании спортивного развития – одна из ключевых целей Favbet Foundation.

Даже в современных реалиях дети должны обладать всем необходимым для развития своих талантов и чувствовать себя в комфорте. Материальная и психологическая поддержка подрастающего поколения является основой прогрессивной страны. Команда фонда системно занимается благотворительностью, чтобы достичь этого.

Напомним, Favbet Foundation – основанный в 2020 году компанией FAVBET благотворительный фонд, который с началом войны переориентировал большинство своих проектов на помощь стране и армии. Однако команда фонда до сих пор регулярно поддерживает инициативы в сфере спорта, здоровья и образования юных украинцев.