Favbet Foundation устроили праздник для детского реабилитационного центра «Отчий Дім»

В канун Рождества Команда Favbet Foundation уже традиционно посетила центр социально-психологической реабилитации детей «Отчий Дім» на Киевщине, где устроила праздник с подаркам.

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В центре «Отчий Дім» находится 27 детей, выехавших с временно оккупированных территорий Украины и опасных регионов. Здесь о них заботятся опытные воспитатели, педагоги и психологи, при поддержке которых они проходят реабилитацию после травматического опыта, вызванного войной.

Favbet Foundation посетили центр, пообщалась с детьми и передали помощь – теплые спортивные костюмы, обувь и наборы конфет. Также сотрудники фонда устроили праздник с программой аниматоров, чтобы подарить малышам праздничное настроение и положительные эмоции. Команда фонда уже третий год подряд приезжает к малышам и поддерживает центр.

Благотворительный фонд поддерживает центр и приезжает сюда на праздники уже третий год. «Дарить радость детям — это самое малое, что мы можем сделать, особенно в такие замечательные праздники. Мы стараемся ради детских улыбок, их положительных эмоций. Надеемся, что деятельность фонда и его социальные проекты помогут пострадавшим малышам быстрее адаптироваться», — рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Favbet Foundation – основанный в 2020 году компанией Favbet благотворительный фонд, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития молодых украинцев. С началом войны 95% проектов фонда были переориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспортные средства, современное военное оборудование и другие необходимые на фронте вещи.