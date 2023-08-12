Favbet Foundation за последние две недели передал ВСУ еще 7 внедорожников для фронта

Благотворительный фонд Favbet Foundation за последние две недели передал для нужд Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны 7 внедорожников. Это 4 внедорожника Nissan Navara, 2 внедорожника Mazda и один Mitsubishi L200.

В частности, один Nissan Navara отправлен на Лиманское направление, где он будет работать в составе одной из механизированных бригад, в роте ударных беспилотных авиационных комплексов.

Еще один Nissan Navara уже помогает специальному подразделению эффективно выполнять поставленные боевые задачи на Бахмутском направлении. На южное направление Favbet Foundation передал защитникам Украины внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет. Еще один Nissan Navara поступил в распоряжение механизированного батальона, задействованного в операциях на передовой.

Внедорожник Mazda BT-50 передан штурмовому подразделению, участвующему в наступательных операциях на востоке Украины. Mazda B2500 уже работает в составе группы Сил специальных операций (ССО), которая принимает участие в боевых действиях на юго-восточном направлении прифронтовой зоны.

Mitsubishi L200 благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины. На данный момент это подразделение выполняет задачи, направленные на отражение вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе. 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов". В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.