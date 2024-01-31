FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников

Украинская iGaming-компания FAVBET и Общественный союз "Центр підготовки "Відсіч" продолжают развивать сотрудничество, которое началось в прошлом году и позволило организации увеличить объем программ по подготовке украинских военнослужащих.

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В последние несколько недель инструкторский коллектив "Відсічі" находился в боевых подразделениях Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины, защищающих Украину от российского вторжения на самых горячих направлениях. Специально для них была разработана адаптированная программа подготовки, учитывающая особенности их операций и опыт боевой работы.

Новая программа подготовки включает в себя широкий спектр тем, охватывающих основы личной безопасности военнослужащего, технические аспекты использования различных видов оружия, а также навыки ведения огня в разных условиях. Среди ключевых аспектов курса — штурм-подготовка, управление огнем, эвакуация раненых и практическая отработка полученных навыков, военная топография и рукопашный бой.

Большинство бойцов подразделений осталось удовлетворено содержанием программы и подходом инструкторов, отметив, что она помогает им лучше выполнять свои обязанности и повышает готовность к любым вызовам на передовой. Команда "Відсічі" также помогла привести все имеющееся оружие военнослужащих к нормальному бою.

"Мы гордимся тем, что сотрудничаем с "Відсіччю" и помогаем нашим военнослужащим достойно выполнять свою важную работу. Команда союза еще раз доказывает свой профессионализм и преданность делу обучения наших защитников по самым высоким стандартам военного дела", — комментируют в FAVBET.

Продолжая сотрудничество, FAVBET и "Відсіч" остаются преданными поддержке военных, защите интересов их семей, а также патриотическому воспитанию и улучшению готовности гражданского населения к вызовам, с которыми сталкивается современная Украина.