FAVBET - киберспортивный партнер украинской команды Monte

FAVBET - о поддержке украинского спорта, о том, как получить еще больше эмоций от него. А еще FAVBET - спортивная IT-компания, умеющая находить прогрессивные решения. Именно поэтому их коллаборация с киберспортивной командой из Украины Monte выглядит логично.

Команда родилась летом 2022 года. Капитан Владимир "Woro2k" Велетнюк из Монастырища Черкасской области вместе с единомышленником нашли инвесторов и начали проект. Сейчас в команде пять игроков и два тренера.

Украинцы будут участвовать в Paris Major - последнем мэйджоре по CS:GO, который состоится в Париже с 8 по 21 мая 2023 года. И будут бороться в нем за призовой фонд - 1 250 000 долларов.

"Мы внутри игры. Рады анонсировать начало сотрудничества с FAVBET. Для нас это важный шаг вперед для популяризации и развития украинского киберспорта вместе с надежным партнером. Мы готовы к мейджору в Париже, покажем свою силу и мощь, а украинский флаг замаячит на крупнейшем турнире по CS:GO в столице Франции", - делятся новостями ребята из Monte.

По оценкам FAVBET, ребята - одни из фаворитов этого турнира.

"Для нас это первое, но отнюдь не последнее крупное партнерство с киберспортом. Есть большие планы в этом направлении. А ребятам из Monte желаем легких катков на турнире. Болеем и ждем украинский флаг в Париже", - говорят в FAVBET.