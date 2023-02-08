FAVBET поддержал МОЗ Украины в проведении национального исследования лудомании

Международная компания FAVBET выступила меценатом первого в стране масштабного исследования игровой зависимости, инициированного Министерством здравоохранения Украины. Его целью является разработка государственных рекомендаций по предотвращению и лечению лудомании.

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Об этом сообщила пресс-служба FAVBET.

Это первая инициатива Минздрава такого уровня, которая обращает внимание на вопросы игровой зависимости на фоне быстро растущего рынка легальных азартных развлечений. Большое исследование будет проводить общественный союз "Центр ответственной игры" (RGC) с привлечением специалистов Центра социологических исследований "Социоинформ", а также Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков МОЗ Украины.

Главной задачей мультидисциплинарной команды ученых, врачей, психологов, юристов и социологов будет установление критериев патологического и проблемного игрового поведения, на основе которых будут созданы "портреты" положительных и проблемных игроков.

В дальнейшем выводы исследования будут положены в создание ряда продуктов, имеющих важное значение для профилактики игромании как на уровне государства и гемблинговых компаний, так и непосредственно среди игроков. В частности, это:

Рекомендации для организаторов игорного бизнеса по выявлению игроков с проблемным или патологическим игровым поведением, а также алгоритм действий по оказанию им своевременной помощи.

Рекомендации для государства по улучшению доступности медицинской и социальной помощи для игроков с проблемным или патологическим игровым поведением.

Рекомендации по внедрению протоколов лечения лиц с зависимостью от азартных игр.

Алгоритмы действий для игроков и рекомендации самопомощи по предупреждению риска возникновения зависимости от азартных игр.

"Международная практика демонстрирует, что именно организаторы азартных игр являются двигателем исследований и мероприятий, направленных на предупреждение и лечение игровой зависимости. Мы всегда выступали за ответственное отношение к игре, поэтому радостно поддержали МОЗ в проведении первого подобного исследования. Это действительно важный шаг не только для министерства, но и для всей отрасли легальных азартных игр в Украине, которые сейчас переживает этап регулирования и становления", — сообщили в пресс-службе компании.