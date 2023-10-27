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FAVBET поддерживает развитие женского спорта

FAVBET сегодня является официальным партнером женской сборной ФК «Кривбас»
FAVBET сегодня является официальным партнером женской сборной ФК «Кривбас»

Известная украинская iGaming-компания FAVBET продолжает реализовывать проекты по поддержке женского спорта в Украине. Стремясь популяризировать спорт среди девушек и создать больше возможностей для спортсменок в нашей стране, FAVBET сегодня является официальным партнером женской сборной ФК "Кривбас". А недавно компания заключила спонсорские соглашения сразу с двумя спортивными звездами впервые за свою историю.

Амбассадорами компании стали дзюдоистка Дарья Билодид и волейболистка Юлия Герасимова. Обе талантливые спортсменки, чьи достижения и медийность принесли им международное признание, а их видам спорта — тысячи новых болельщиков.

Дарья Билодид — самая молодая в истории чемпионка мира по дзюдо, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. За успехами одной из самых титулованных молодых спортсменок Украины следят миллионы, а теперь юную чемпионку в ее достижениях будет поддерживать и FAVBET. В рамках сотрудничества с брендом Дарья будет также вовлечена в социальные проекты по поддержке разнообразия в украинском спорте.

"Партнерство FAVBET — новый этап в моей карьере и возможность повлиять на жизнь многих украинских девушек, стремящихся реализовать себя в спорте. Рада присоединиться к команде, понимающей силу разнообразия и важности поддержки. Давайте делать этот мир более открытым вместе!", — говорит Дарья Билодид.

Вторая амбассадорка FAVBET – Юлия Герасимова. Популярная волейболистка раньше играла за национальную сборную команды Украины, в составе которой участвовала в трех чемпионатах Европы и стала победительницей Евролиги 2017 года. Спортсменка хорошо известна и за рубежом, ведь играла в Польше, Румынии и Турции, также стала звездой соцсетей благодаря вирусному видео с танцем, которым вдохновляла своих коллег во время соревнования.

Фото 2 — FAVBET поддерживает развитие женского спорта

Медийность Юлии в соцсетях придает популярность волейболу в Украине, привлекает новых болельщиков, а также вдохновляет многих детей на занятия этим зрелищным спортом.

"Женский спорт должен преодолеть большой путь к тому, чтобы обрести популярность, которой действительно заслуживает. Вместе с FAVBET мы будем работать над тем, чтобы преодолевать стереотипы, привлекать фанатов и создавать новые возможности, чтобы украинские спортсменки как можно чаще сияли на международных аренах", — комментирует Юлия Герасимова.

Дарья и Юлия – примеры для украинских девушек и женщин. Благодаря их примеру, они убеждаются, что могут достигать высот в любой сфере, учатся верить в свои силы и стремиться к большему. Так считает и Head of Sport Marketing FAVBET, Денис Якимов:

"Подписание двух талантливых украинских спортсменок – важный шаг для FAVBET. Женский спорт имеет огромный потенциал для развития и сегодня как никогда нуждается в поддержке. Впереди много работы, интересные проекты и события. Верю, что это только начало".

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за №433.

Автор:
Светлана Манько