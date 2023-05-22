FAVBET Tech присоединяется к цифровой армии "КіберПолк"

Украинский разработчик IT-решений FAVBET Tech стал новым партнером ОО “КіберПолк” и будет сотрудничать с организацией по киберзащите, военно-информационным операциям и подготовке специалистов по цифровой безопасности.

Команда технологической компании будет привлечена в том числе к разработке программного обеспечения для нужд ВСУ, а также будет обмениваться со специалистами организации опытом поиска уязвимостей во враждебных IT-системах.

"FAVBET Tech исторически имеет мощный штат специалистов по кибербезопасности, фактически с первых дней войны профессионально приобщившихся к работе украинской ИТ-армии. Это и DDoS-атаки, и идентификация оккупантов, и доступ к закрытым данным. Сейчас есть наработанные подходы, инструменты и, главное, знания, которыми готовы делиться с коллегами на первых линиях цифрового сопротивления", — комментирует CEO компании Артем Скрипник.

ОО "КіберПолк" — волонтерское объединение, которое официально занимается защитой киберпространства Украины с 2022 года и напрямую взаимодействует с государственными органами. Вся деятельность организации ведется с ведома и в тесном сотрудничестве с ответственными структурами в составе сил безопасности и обороны Украины.

Конкретных проектов, в которых будет привлечен FAVBET Tech, не называют — военная тайна. Впрочем, речь идет о системном сотрудничестве не только с "КіберПолк", но и с его отделами и подразделениями. В настоящее время общественная организация имеет в своем составе Комитет по киберразведке Украины по бюро информационной разведки и киберисследований, Академию кибертехнологий Украины, а также отделы разработки и ИПСО.

FAVBET Tech — IT-компания, разработчик iGaming-решений и программного обеспечения. Внедряет инновации через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и предоставлять уникальный опыт для пользователей. FAVBET TECH входит в группу компаний FAVBET.