FAVBET Tech вошли в топ IT-компаний, наиболее поддерживающих Украину

По результатам читательского голосования украинская IT-компания FAVBET Tech стала №1 "Рейтинга IT-компаний, наиболее заботящихся об украинцах и Украине" онлайн-издания Highload и портала Work.ua, объединившего 100 ведущих компаний украинской tech-отрасли. В итоговом рейтинге команда компании заняла 11-е место.

"Я благодарю организаторов и всех, кто отдал голос за кейс FAVBET Tech. Это важная оценка наших усилий и мотивация делать еще больше. В то же время я хочу выразить благодарность всем украинским компаниям, что даже в таких сложных рыночных условиях находят ресурсы для того, чтобы помогать украинцам и вносить огромный вклад в нашу общую победу", - CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник

FAVBET Tech – IT-компания со 100% украинской ДНК, создающая продукты и сервисы для международной iGaming-компании FAVBET. Сегодня продуктами FAVBET Tech каждый день пользуются миллионы жителей Украины и Европы.

В начале полномасштабной войны сотрудники компании присоединились к инициированной Минцифры киберармии, осуществляли DDoS-атаки на цифровую инфраструктуру врага и получали доступ к персональным данным оккупантов.

В стенах FAVBET Tech была создана программа для поиска пропавших без вести украинцев, а также приложение для артиллеристов одной из воинских частей. Благодаря чему артиллерийские расчеты смогли автоматизировать рутинные процессы, необходимые для ведения точного огня по враждебным позициям.

Сегодня FAVBET Tech является партнером ОО "КиберПолк" и сотрудничает с организацией в киберзащите, военно-информационных операциях и подготовке специалистов по цифровой безопасности. В компании продолжают разрабатывать программное обеспечение для нужд ВСУ, а также передают свой опыт поиска уязвимостей во враждебных IT-системах.

Компания сохраняет рабочие места и заработную плату сотрудников, защищающих страну в рядах ВСУ. Война еще больше сплотила работников как команду, а компания обеспечивает максимально комфортные условия для тех, кто готов работать в пользу Украины.

Сергей Кошиль, Chief Human Resources Officer FAVBET

"Поддержка ВСУ - это один из наших ключевых приоритетов. Мы внедрили это во все этапы работы с персоналом, партнерами и клиентами. Работа украинских IT-компаний должна приносить помощь украинской армии, поэтому мы регулярно стараемся улучшать нашу деятельность в этом направлении", - Сергей Кошиль, Chief Human Resources Officer компании FAVBET.

Как выбирали победителя

Чтобы принять участие в рейтинге, команды FAVBET Tech и других компаний рассказали Highload о поддержке своих сотрудников, помощи армии и пострадавшим от войны. После этого в редакции сформировали Топ-100.

Посетители Highload могли отдать свой голос за наиболее понравившийся кейс. Победителей рейтинга определяли по результатам голосования посетителей и оценкам редакции. При этом в конечном итоге больше (70%) весила именно оценка редакции.

Кейсы FAVBET Tech и других компаний и финальные результаты уже доступны на официальной странице рейтинга.