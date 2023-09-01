FAVBET уплатил в августе более ₴500 млн налогов

Ведущая украинская iGaming-компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и только в этом августе внесла в государственную казну более 500 млн налогов.

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Объем налоговых платежей удалось повысить за счет более активного привлечения новых пользователей и реализации долгосрочной стратегии развития на украинском рынке.

"Игорный рынок Украины до сих пор на этапе становления, поэтому нам важно собственным примером показывать, что отрасль умеет консолидироваться и служить национальным интересам не только в период роста, но и во времена вызовов", - рассказали в FAVBET.

Сегодня FAVBET остается одним из двух организаторов украинской игровой отрасли, одновременно предоставляющих пользователям лицензионные услуги онлайн-казино и букмекера. Только за первые полгода 2023-го компания перечислила в государственный бюджет более ₴280 млн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии КРАИЛ.

Развивая деятельность в Украине, FAVBET одновременно увеличивает вовлеченность в благотворительные и социальные проекты, в том числе совместно с FAVBET Foundation.

Летом этого года компания стала партнером UNITED24 и приняла участие в нескольких знаковых инициативах фандрейзинговой платформы президента Украины.

В частности, она выделила ₴57,5 млн на 53 новых пикапа для оснащения "Армии дронов" и стала крупнейшим корпоративным донором "Операции "Единство" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, передав ₴10 млн.

Общая сумма поддержки армии со стороны FAVBET и при содействии FAVBET Foundation уже достигла ₴150 млн. Сюда входят более 200 внедорожников, в том числе автомобили для эвакуации, а также более 90 дронов разного типа.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведение букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.