FAVBET выступил генеральным партнером забега «День 396: Киевская Десятка Несокрушимости»

Компания поддержала RunUkraine в проведении состоявшегося 26 марта благотворительного забега в поддержку украинских защитников.

Благодаря участию FAVBET организаторам удалось создать призовой фонд на 24 000 грн., не повлияв на благотворительную часть проекта.

Денежный приз был распределен между призерами двух дистанций забега в мужской и женской категориях. Свой денежный приз участники отдали на благотворительность.

«Мы уже не в первый раз сотрудничаем с RunUkraine, а наши сотрудники – постоянные участники их забегов. Нынешняя киевская десятка имела символический повод и цель поддержки наших воинов. Вместе с командой я рада была приобщиться к забегу и получить заряд мотивации», — поделилась своими впечатлениями от забега бренд-менеджер FAVBET Ukraine Анна Литвинчук, преодолевшая дистанцию в 5 километров.

Забег «День 396: Киевская Десятка Несокрушимости» проходил в два этапа: офлайн на ВДНХ в Киеве с двумя призовыми дистанциями 5 км и 10 км, детским забегом на 500 м и командным 1+1 на 10 км, а также онлайн, к которому желающие приобщались с любой точки мира.

В этом году 50% прибыли от забега было передано на приобретение пикапа для артиллеристов из 3-й отдельной штурмовой бригады, которая сейчас дает бой оккупантам на бахмутском направлении.