Фестиваль Atlas и ТРЦ Gulliver приглашают на лучшие выходные в центре Киева

15 июля организаторы фестиваля Atlas и торгово-развлекательный центр Gulliver проведут лучший выходной, цель которого собрать 2 миллиона гривен в помощь Киевской городской клинической больнице.

В течение дня гости смогут посетить открытую фан-зону на Спортивной площади, вход на которую свободен для всех. На локации будут работать фудкорт и специальная лаунж-зона. В программе выступления артистов и резидентов "Подпольного стендапа".

Кроме того, к 19:00 запланирован показ фильма "Лучшие выходные" на фасадных экранах ТРЦ Gulliver. Комедия, созданная кинокомпанией FILM.UA Group совместно с Atlas, рассказывает 4 отдельные истории, которые объединяют любовь, музыка, лето и любимый фестиваль.

Кульминацией мероприятия 15 июля станет благотворительный концерт с участием известных исполнителей на террасе 5 этажа ТРЦ Gulliver. Эксклюзивные приглашения можно получить, приобретя благотворительный билет на Фестиваль после победы. Всего таких билетов – 500 штук стоимостью 1000 гривен. 100% от продажи билетов, включая сервисный сбор, будет перечислено в благотворительный фонд "Твоя опора".

"Из-за полномасштабного вторжения музыкальный фестиваль Atlas уже второй год подряд не пройдет в привычном формате. Но мы продолжаем работать и помогать, несмотря на все. В этом году вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" мы планируем собрать 2 миллиона гривен на медицинское оборудование для нейрохирургической операционной. Каждый, кто посетит лучший выходной, сможет сделать донат с помощью специального QR-кода на экранах ТРЦ или по ссылке, приблизив реализацию нашей общей цели», – рассказывает генеральный директор и основатель фестиваля Atlas Дмитрий Сидоренко.

Программа мероприятия 15 июля:

в течение дня: скидки до 70% в магазинах ТРЦ Gulliver и розыгрыши подарков, включая iPhone 14;

15:00–22:00: открытая фан-зона на Спортивной площади с баром, фудкортом, лаунж-зоной, а также сценой, на которой выступят украинские артисты и резиденты "Подпольного стендапа", среди которых: Вася Байдак, Свят Загайкевич и Дмитрий Белоус;

19:00–20:30: кинопоказ под открытым небом комедии "Лучшие выходные" на самом большом фасадном экране в Европе;

20:30-22:00: закрытый концерт на террасе ТРЦ с участием украинских артистов с трансляцией на фасадные экраны.

Благотворительный фонд "Твоя опора" – украинская гуманитарная организация, которая оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам и интернатам, приютам и пострадавшим от войны в Украине. За 9 лет работы Фонд помог более 7000 детей, оказал гуманитарную помощь 88500 украинцев и поддержал 127 больниц. Фонд основан в 2014 году Валерией Татарчук и является одним из немногих украинских фондов, отчеты которых ежегодно проходят независимый аудит.