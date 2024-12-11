Фонд госимущества выставил на аукцион имущественный комплекс "Укргорстройпроект" в Харькове

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного проектного института "Укргорстройпроект". Аукцион состоится 12 декабря на платформе "Прозорро.Продажи".

Об этом говорится на сайте ФГИУ.

Стартовая цена лота 4 428 416 гривен, а размер гарантийного взноса — 20% или 885 683,27 грн.

Комплекс находится в Харькове по адресу ул. Космическая, 21-А. Объект находится вблизи станции метро "Научная", а также рядом с парками, торговыми центрами, общепитом и образованием.

В состав комплекса входят:

два объекта недвижимости площадью 10 172,4 м2 и 965,7 м2;

четыре транспортных средства разных моделей: ГАЗ 31029, РАФ 220301, Skoda Octavia, Volkswagen Passat B6 (годы выпуска от 1989 до 2006).

Недвижимость находится на земельных участках, которые находятся в постоянном пользовании предприятия и не являются предметом купли-продажи. Вопросы землепользования покупатель будет решать самостоятельно.

О деятельности предприятия

"Укргорстройпроект" основан в 1938 году и специализируется на деятельности в сфере архитектуры. Институт известен проектами планирования городов, поселков, школ, больниц, театров, жилых домов и других объектов. В настоящее время на предприятии работают 14 человек, а также действуют 7 договоров аренды недвижимости.

Добавим, аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации ГАО "Строительная компания "Укрбуд", которую Кабмин включил всписок объектов крупной приватизации. Компанию выставляют на продажу за 263 млн грн.