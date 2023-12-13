ГеройCar запустил в продажу миниатюрные копии военных пикапов и уже собрал средства на два больших пикапа в рамках акции "От мала до велика"

Благотворительный проект ГеройCar начал продажу 10 000 игрушечных авто. Эти маленькие внедорожники — копии автомобилей, которыми команда ГеройCar уже больше года обеспечивает защитников Украины.

За месяц удалось собрать средства на приобретение двух крупных пикапов, которые будут переданы бойцам на фронт. Поддержать проект можно по ссылке.

Инициативу ГеройCar поддержали Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и начальник Главного управления разведки и подписали пикапчики. В скором времени начнется розыгрыш маленьких машинок с подписями Валерия Залужного и Кирилла Буданова среди тех, кто задонатит на автомобили ГеройCar. Следите за подробностями розыгрыша в социальных сетях проекта.

Также акцию поддержали известные звезды и блоггеры: Сергей Бабкин, Алексей Завгородний (POSITIFF), Елена Тополя ( Alyosha), Лиза Глинская, Анатолий Анатолич, Евгений Хмара.

На пикапах от ГеройCar отправляются на боевые задания штурмовики и разведчики, охотники за "шахедами" и пилоты боевых дронов. На этих мощных автомобилях перевозят снаряжение, боеприпасы и эвакуируют раненых.

"В этом проекте, как и в любом другом, каждый донат имеет огромное значение. Не существует маленьких вкладов, когда речь идет о защите нашей страны. Каждый донат, большой или малый, помогает снабжать военных автомобилями, без которых на фронте не обойтись. И очень важно быть сплоченными, ведь только совместными усилиями мы сможем выстоять и помочь тем, кто защищает нас на передовой. Только так мы победим!", – говорит Артем Скрипка, руководитель ГеройCar.

Игрушечные автомобили ГеройCar можно приобрести в магазинах сети EVA и VARUS. Также инициативу можно поддержать донатом и принять участие в розыгрыше маленьких пикапов, подписанных Валерием Залужным и Кириллом Будановым.

ГЕРОЙCAR – единственная национальная платформа по обеспечению ВСУ колесным транспортом. По согласованию с командованием ВСУ ГЕРОЙCAR поставляет для нужд фронта полноприводные пикапы Ford F250 и Ford F350.