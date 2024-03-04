ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков отрасли

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков отрасли

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" (ВТФ) - предприятие табачной промышленности Украины, которое реализует свою продукцию на рынках двух континентов. Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в список крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины. 

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" является исключительно производителем табачной продукции. Реализация продукции осуществляется через партнеров-дистрибьюторов по всей стране, которая насчитывает 23 основных склада, имеет около 36 000 точек продаж по всей территории Украины, что составляет 75% от национального объема табачной индустрии. В компании работает более 1500 сотрудников: около 1100 работников трудоустроено на фабрике и более 500 рабочих работает в дистрибуции.

Продукция фабрики представлена 7 брендами табачных изделий, которые выпускаются в форматах сигарет и сигарилл. Это такие бренды как Marvel, Compliment и Strong, а также брендами Lincor, Lifa, LS и Киев. 

Сырье для изготовления продукции импортируется из разных стран мира в зависимости от сорта табака. В Украине, на сегодня, к сожалению нет компаний, которые выращивают табак соответствующего качества.

По сумме уплаченных налогов группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят в частности такие предприятия как Philip Morris Ukraine, Japan Tobacco International Ukraine, British American Tobacco Ukraine, "Империал Тобакко Продакшн Украина". 

В 2023 году фабрика заплатила в госбюджет более 7 млрд. гривен налогов и сборов. 

На 2023 год доля продукции, производимой группой компаний "Винниковская табачная фабрика" составляет 8.2% в табачном рынке Украины и продолжает расти.

История

Фабрика была основана в 1778 г. Это была крупнейшая табачная фабрика во времена Австро-Венгерской империи, а позже - первая фабрика в Советском Союзе. Это самая старая фабрика, расположенная на территории бывшего Советского Союза.

Сначала фабрика находилась на Высоком Замке, а в 1779 г. она была перенесена в г. Винники, в монастырь, где она работает до сих пор.

В 1993 году создано СП ""РДжР" Тобакко Львов". Совместное украино-американское общество просуществовало пять лет, после было закрыто, а все оборудование фабрики вывезено в Кременчуг.

В 1998 году у фабрики началась "новая жизнь", ее тогдашние владельцы небыстрыми, но уверенными шагами возродили старейшее национальное украинское производство табачных изделий.

В 1999 году было основано общество с ограниченной ответственностью "Львовская табачная фабрика".

А с 2016 года компания Marvel International Tobacco Group™ создана на базе группы компаний "Винниковская табачная фабрика" выходит на международный рынок.

Ежедневно на фабрике работают над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции.

Доходы

По данным YouControl, группа компаний "Винниковская табачная фабрика" получила 45,9 млн чистой прибыли в 2021 г. и 41,3 млн чистого убытка в 2020 г.

В 2023 году группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 млрд. гривен разного рода налогов и акцизов. Из них, в частности, акциз с производства составил 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., НДС в бюджет - 835 млн. грн., налог на прибыль - 147 млн. грн., налоги на зарплату - 82 млн. грн.

Несмотря на сложности вызванные войной группа компаний "Винниковская табачная фабрика" осуществила капитальные инвестиции на сумму около 400 млн. грн.

Интересные факты

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" - единственная табачная компания, которая имеет свою дистрибьюторскую сеть.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков западной Украины.

С первых дней войны группа компаний "Винниковская табачная фабрика" активно оказывает помощь вынужденным переселенцам. Особое внимание уделяет поддержке Вооруженных Сил Украины, предоставляя как материальную так и техническую помощь.  Более 22,5 млн. гривен было выделено на поддержку ВСУ группой компаний "Винниковская табачная фабрика" только за прошлый 2023 год.  

В 2023 году группа компаний "Винниковская табачная фабрика" сменила владельцев: по данным аналитической системы YouControl, на основании утвержденных судом мировых соглашений владельцем ООО "Винниковская табачная фабрика"  стал, бывший учредитель Руслан Быцкий,  а ООО «Марвел Интернешнл Тобакко Групп»,вернулась во владение Сергея Дударенко.