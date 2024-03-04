Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков отрасли

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" (ВТФ) - предприятие табачной промышленности Украины, которое реализует свою продукцию на рынках двух континентов. Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в список крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" является исключительно производителем табачной продукции. Реализация продукции осуществляется через партнеров-дистрибьюторов по всей стране, которая насчитывает 23 основных склада, имеет около 36 000 точек продаж по всей территории Украины, что составляет 75% от национального объема табачной индустрии. В компании работает более 1500 сотрудников: около 1100 работников трудоустроено на фабрике и более 500 рабочих работает в дистрибуции.

Продукция фабрики представлена 7 брендами табачных изделий, которые выпускаются в форматах сигарет и сигарилл. Это такие бренды как Marvel, Compliment и Strong, а также брендами Lincor, Lifa, LS и Киев.

Сырье для изготовления продукции импортируется из разных стран мира в зависимости от сорта табака. В Украине, на сегодня, к сожалению нет компаний, которые выращивают табак соответствующего качества.

По сумме уплаченных налогов группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят в частности такие предприятия как Philip Morris Ukraine, Japan Tobacco International Ukraine, British American Tobacco Ukraine, "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В 2023 году фабрика заплатила в госбюджет более 7 млрд. гривен налогов и сборов.

На 2023 год доля продукции, производимой группой компаний "Винниковская табачная фабрика" составляет 8.2% в табачном рынке Украины и продолжает расти.

История

Фабрика была основана в 1778 г. Это была крупнейшая табачная фабрика во времена Австро-Венгерской империи, а позже - первая фабрика в Советском Союзе. Это самая старая фабрика, расположенная на территории бывшего Советского Союза.

Сначала фабрика находилась на Высоком Замке, а в 1779 г. она была перенесена в г. Винники, в монастырь, где она работает до сих пор.

В 1993 году создано СП ""РДжР" Тобакко Львов". Совместное украино-американское общество просуществовало пять лет, после было закрыто, а все оборудование фабрики вывезено в Кременчуг.

В 1998 году у фабрики началась "новая жизнь", ее тогдашние владельцы небыстрыми, но уверенными шагами возродили старейшее национальное украинское производство табачных изделий.

В 1999 году было основано общество с ограниченной ответственностью "Львовская табачная фабрика".

А с 2016 года компания Marvel International Tobacco Group™ создана на базе группы компаний "Винниковская табачная фабрика" выходит на международный рынок.

Ежедневно на фабрике работают над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции.

Доходы

По данным YouControl, группа компаний "Винниковская табачная фабрика" получила 45,9 млн чистой прибыли в 2021 г. и 41,3 млн чистого убытка в 2020 г.

В 2023 году группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 млрд. гривен разного рода налогов и акцизов. Из них, в частности, акциз с производства составил 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., НДС в бюджет - 835 млн. грн., налог на прибыль - 147 млн. грн., налоги на зарплату - 82 млн. грн.

Несмотря на сложности вызванные войной группа компаний "Винниковская табачная фабрика" осуществила капитальные инвестиции на сумму около 400 млн. грн.

Интересные факты

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" - единственная табачная компания, которая имеет свою дистрибьюторскую сеть.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков западной Украины.

С первых дней войны группа компаний "Винниковская табачная фабрика" активно оказывает помощь вынужденным переселенцам. Особое внимание уделяет поддержке Вооруженных Сил Украины, предоставляя как материальную так и техническую помощь. Более 22,5 млн. гривен было выделено на поддержку ВСУ группой компаний "Винниковская табачная фабрика" только за прошлый 2023 год.

В 2023 году группа компаний "Винниковская табачная фабрика" сменила владельцев: по данным аналитической системы YouControl, на основании утвержденных судом мировых соглашений владельцем ООО "Винниковская табачная фабрика" стал, бывший учредитель Руслан Быцкий, а ООО «Марвел Интернешнл Тобакко Групп»,вернулась во владение Сергея Дударенко.