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Новости компаний
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Новости компаний
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Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уплатила в бюджет более 7 млрд. грн.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" в 2023 году уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 млрд. гривен разного рода налогов и акцизов.

Из них, в частности, акциз по производству составил 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., НДС в бюджет – 835 млн. грн., налог на прибыль – 147 млн. грн., налоги на зарплату – 82 млн. грн.

Следовательно, группа компаний "Винниковская табачная фабрика" вошла в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят такие предприятия как "Philip Morris Ukraine", "Japan Tobacco International Ukraine", "British American Tobacco Ukraine", "Империал Тобакко Продакшн Украина" ".

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков западной Украины.

В группе в дальнейшем работают над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции, что приведет к дальнейшему увеличению уровня уплаченных налогов и акцизов в бюджеты всех уровней.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" прилагает особые усилия, чтобы восстановить и улучшить свои довоенные экспортные мощности, частично потерянные из-за российской военной агрессии и ухудшения транспортной логистики.

Стоит амбициозная задача наладить стабильные поставки продукции на новые мировые рынки.