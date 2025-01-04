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Новости компаний
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"Интергал-Буд" объявил, где будет строить новые ЖК в 2025 году

Крупнейший девелопер "Интергал-Буд" заявил о планах на 2025 год
В прошлом году "Интергал-Строй" построил 3800 квартир. Фото: ЛУН

Самый активный девелопер Украины "Интергал-Строй" объявил о планах строительства жилья на 2025 год.

В нынешнем году строительная компания готовит вывести на рынок четыре новых жилых комплекса: по два во Львове и Киеве (в Дарницком и Оболонском районе). Продажи объектов стартуют в начале 2025 года.

Компания в очередной раз получила звание "Девелопер года" и завоевала первое место в рейтинге застройщиков по наибольшему количеству квартир в Украине.

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 20 новостроек ( 358,5 тыс. кв. м недвижимости), что составляет более 3800 квартир. Эти показатели подтверждают наше лидерство в строительной отрасли Украины.

Девелопер возобновил работу над флагманским проектом Intergal City  — жилищным комплексом премиум-класса в центре Киева на Печерске.

Кроме столицы "Интергал-Буд" активно развивает проекты в регионах. В частности, во Львове запустили в продажу четыре ЖК. Завершили новые очереди в Черновцах и Житомире. Планируется выход в продажу следующих домов в этих городах, добавили в компании.

Также "Интергал-Буд" стал одним из ключевых участников государственных программ " Есселя " и " ЕстьВосстановление ", которые дают украинцам возможность воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья.

К тому же компания приняла участие в строительстве иностранных проектов: "Интергал-Строй", которая является дочерней компанией Intergal Group, привлекли в качестве девелопера и эксперта к реализации европейских проектов. Первой страной стала Венгрия: украинские специалисты приняли участие в строительстве двух жилых проектов в Будапеште.

Относительно украинских проектов, ввиду реалий войны, в компании внесли коррективы и обеспечили все новые дома, которые планируются к вводу в эксплуатацию, автономным электропитанием.

"В список критически важных поддерживаемых систем входят водоснабжение и отопление, противопожарные системы, аварийное освещение, лифты, системы контроля доступа, котельные и резервуары для воды. Также мы обустраиваем укрытие в каждом нашем жилом комплексе", — подчеркнули в компании.

Среди важных социальных инициатив — участие в проекте ВДНХ, где силами компании было снабжено Оранжерею энергонезависимым отоплением, что стало критически важным для сохранения уникальной коллекции растений.

В целом компания за время работы осуществила мечту о собственном жилье для более 28 000 семей в Киеве, Львове, Житомире, Черновцах, Мукачево, Ужгороде и Одессе.

Автор:
Леся Соловчук