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Новости компаний
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Как обучают и готовят к работе украинских операторов FPV-дронов

Как обучают и готовят к работе украинских операторов FPV-дронов
Фото: rozetka.com.ua

В современных условиях войны FPV-дроны стали эффективным инструментом на поле боя. Эти небольшие летательные аппараты способны выполнять широкий спектр задач: от разведки до точечных ударов по вражеским позициям. Подготовка квалифицированных операторов стала критически важной для украинской армии. Рассмотрим, как организован процесс обучения и какие навыки приобретают те, кто используют FPV дрон для защиты страны.

Система подготовки

Обучение осуществляется через сеть центров, включающую:

  • государственные учебные заведения при ВСУ;
  • сертифицированные Минобороны частные школы;
  • волонтерские организации с учебными курсами.

Первой официально сертифицированной частной школой стала киевская Global Drone Academy, получившая лицензию в январе 2025 года.

Программы для желающих освоить ФПВ дрон постоянно обновляются с учетом актуального опыта. Ключевой особенностью системы считается тесное взаимодействие государственных структур и частного сектора, что позволяет оперативно масштабировать обучение и внедрять инновационные методики.

Теоретическая и практическая подготовка

Теоретический курс включает изучение:

  • основ аэродинамики и конструкции дронов;
  • принципов работы систем управления;
  • нормативно-правовой базы;
  • тактических аспектов применения;
  • методов противодействия РЭБ.

Практическая часть состоит из:

  • тренировок на специализированных симуляторах;
  • полетов на учебных полигонах;
  • отработки навыков в условиях, приближенных к реальным;
  • обучения техническому обслуживанию.

На начальном этапе курсанты осваивают базовые навыки на симуляторах, затем переходят к реальным полетам на полигонах. Финальная стадия включает работу при активном противодействии условного противника.

Техническая подготовка

Особое внимание уделяется технической составляющей:

  • изучению конструкции и принципов сборки;
  • обучению в полевых условиях;
  • работе с различными типами оборудования;
  • навыкам быстрой адаптации под разные задачи.

Операторы учатся самостоятельно проводить базовое обслуживание и устранять неисправности в полевых условиях. Технические знания позволяют максимально эффективно использовать возможности дронов.

Психологическая подготовка

Психологическая составляющая играет важную роль в обучении. Курсанты учатся:

  • действовать в стрессовых ситуациях;
  • принимать быстрые решения;
  • сохранять концентрацию при информационной перегрузке;
  • эффективно взаимодействовать с другими подразделениями.

Развитие системы подготовки операторов FPV-дронов остается одним из приоритетных направлений. Постоянное совершенствование учебных программ, внедрение новых технологий и взаимодействие государственных и частных структур позволяют готовить высококлассных специалистов. Комплексный подход к обучению, сочетающий теорию, практику, техническую и психологическую подготовку, обеспечивает формирование профессионалов, способных эффективно выполнять поставленные задачи в реальных условиях.