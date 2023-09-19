Как оформить погашение кредита онлайн на сайте city24.ua

Сегодня дата погашения кредита, а вы вспомнили об этом поздно вечером, когда банк уже закрылся? На помощь придет система приема онлайн-платежей City24. Сервис работает в режиме 24/7, поэтому позволит своевременно погасить задолженность, избежав пени.

Компания Сity24 занимает одно из лидирующих мест в Украине среди систем приема онлайн-платежей. Сеть насчитывает более 20 тысячи терминалов самообслуживания, расположенных в 2 тысячах населенных пунктов Украины. Совершить платеж можно и с официального сайта city24.ua в любое время суток, даже не выходя из дома. Система позволяет:

внести очередной взнос по кредитному договору;

уплатить штраф за нарушение ПДД;

пополнить мобильный телефон, счета у провайдеров интернета и телевидения;

оплатить коммунальные услуги;

купить билеты;

произвести оплату налогов и регулярные платежи в бюджет.

Всего компания предлагает более 3 тысяч услуг. Чтобы ими воспользоваться с компьютера или мобильного телефона, необходимо иметь устойчивую интернет-связь или по близости фирменный ПТКС City24 и необходимую сумму на банковской карте. В терминалах самообслуживания (ПТКС) можно производить оплату наличными или с помощью банковской карты.

Как оплатить кредит на сайте city24.ua

Для погашения кредита зарегистрироваться на официальном веб-ресурсе не обязательно. Уплата долговых обязательств производится по следующему алгоритму:

В вертикальном меню слева выбрать пункт «Кредитные организации» или «Банки и финансовые услуги», в открывшемся списке найти нужное учреждение и нажать на него. Ввести все данные, которые требуется для авторизации. Для разных кредитных организаций список данных несколько отличается. Среди них могут быть: сумма погашения, номер кредитного договора, номер телефона, на который зарегистрирован заем. Можно воспользоваться методом оплаты Apple Pay/Google Play или вручную ввести номер карты, срок действия и CVV банковской карты и нажать «Оплатить». Если же в списке банков и кредитных организаций, предлагаемых системой, нужного названия не найдется, нужно вернуться на главную страницу и осуществить погашение кредита по реквизитам: IBAN или ЕГРПОУ.

Какие преимущества платежного онлайн-сервиса

Всем, кто еще не пользовался услугами City24, целесообразно проанализировать выгоды, которые можно получить, уплачивая долговые обязательства онлайн. Для всех своих клиентов система обеспечивает:

абсолютную конфиденциальность платежных данных за счет использования современных протоколов шифрования;

возможность производить срочные платежи в любое время суток без праздников и выходных;

низкая комиссия;

быстрое оформление платежа с минимальным количеством данных, которые нужно указать;

экономию личного времени.

Интерфейс сайта компании максимально прост и интуитивно понятен. На погашение кредита придется потратить менее трех минут личного времени.