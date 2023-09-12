Как перестать терять сообщения из соцсетей и мессенджеров? Решения от украинской CRM - KeyCRM

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Большинство клиентов предпочитают мессенджеров и соцсетей для общения с брендами. Текстовые сообщения – это не только быстро, но и удобно запросить товар, уточнить размер или условия оплаты.

15-30 минут – среднее время ответа в социальных сетях, на которое рассчитывает потенциальный покупатель.

Но что делать менеджеру, когда магазин уже приобрел популярность и на него ежеминутно падают запросы из разных источников? Как выдерживать лавину сообщений, реагировать своевременно и качественно обрабатывать заказ?

Ответ прост – подключить CRM-систему с уже встроенными модулями социальных сетей и мессенджеров.

Чат в окне СRM: новый взгляд на привычные коммуникации

Украинская CRM – KeyCRM одна из первых на рынке презентовала официальную интеграцию с Instagram. Пользователи видят в системе сообщения по директу, комментарии под постами, а также реакции и взаимодействия со сторицей.

«Для нас критически важна интеграция с Инстаграм, потому что 70-90% продаж приносит именно этот источник. После того, как мы перенесли процессы в KeyCRM, команде стало удобно вести переписки и разбивать через канбан диалоги в соответствии с воронкой продаж», - Андрей Шулик, бренд дизайнерской одежды Impact

В разделе Чаты появляются все сообщения не только с Instagram, но и Facebook Messenger, Telegram и Viber (включая личные номера), а также имейлы. Все интеграции работают отменно, не отваливаются. Доступны для пользования любого количества менеджеров из вашей команды БЕЗ доплат.

Что дает решение от украинской CRM-KeyCRM?

1. Вся коммуникация с клиентами в одном окне.

Диалоги мессенджеров и соцсетей (Instagram, Viber, Telegram, Facebook Messenger), а также сообщения по маркетплейсам OLX и Rozetka автоматически подтягиваются в интерфейс KeyCRM. Настройки просты, по инструкции .

2. Легкая работа с диалогами и создание заявки, заказ прямо из чата

В системе есть все для удобной переписки с клиентами: отправка аудио-файлов, видео, изображений, голосовых сообщений, цитирование в ответ. Видно сколько сообщений требуют ответа, работает автоматическое распределение между менеджерами, дальнейшее создание заявки прямых чатов и ведение по воронке продаж.

3. Общий контроль за командой

Руководитель может проверить соблюдение скриптов, настроить шаблоны ответов. Перенос процессов в CRM позволяет не предоставлять работникам физический доступ к аккаунтам – максимум безопасности для владельца бизнеса.

4. Привязка сообщений с разных каналов к одному покупателю

Благодаря KeyCRM все диалоги из разных источников подвязываются в единую карту клиента, в которой хранится полная информация. При необходимости можно добавлять кастомные поля.

5. Сбор аналитики по чатам

Автоматически формируются диаграммы со статистическими данными – от количества диалогов до того, как быстро отвечает менеджер и решает задачу.

Терять сообщения и тонуть в переписках – это отсутствие качественно построенных процессов.

Установите взаимодействие с вашими клиентами в KeyCRM уже сегодня. До 30 дней бесплатно после регистрации.