Как подобрать лучшую насосную станцию для скважины?

Насосное оборудование пользуется особой популярностью у людей, имеющих скважину или колодец на приусадебном участке. Станция для воды автоматизирует ее подачу из чистых подземных источников, находящихся на глубине, превышающей несколько метров.

Любая современная насосная станция отличается компактной величиной и небольшим весом. Такое устройство идеально выполняет поставленные задачи в скважинах малого диаметра, куда не поместится насос обычной модификации. Долговечность компактной станции обеспечивается возможностью редко включать и выключать оборудование, а также достаточным обеспечением водой гидроаккумулятора.

Основные типы насосных станций

В настоящее время наиболее распространены насосные агрегаты:

со встроенным эжектором;

с внешним эжектором;

у которых эжектор отсутствует.

Модели последнего типа меньше расходуют энергию, обладают более доступной ценой и создают меньше шума, чем эжекторные модификации. Такая водонасосная станция больше всего подойдет для использования в шестиметровых скважинах.

Системы с эжектором целесообразно применять для глубин более 9 метров. Но несмотря на высокую мощность, подобное оборудование характеризуется шумной работой и значительной стоимостью, что не всегда подойдет для частного дома. Поэтому оснащенные эжектором модификации устанавливают подальше от жилья, в отдельных строениях или помещают в специально вырытые около колодцев углубления.

Насосная станция для скважины с внешним эжектором не требует подобных коммуникаций для установки. Ее рабочий модуль может находиться в колодце или скважине, что препятствует распространению шума. Однако такое устройство быстро забивается песком и прочими взвесями. Кроме того, для него характерна меньшая сопротивляемость нагрузкам.

Критерии выбора насосных станций

Для удачной покупки насосных агрегатов обязательно стоит учитывать:

работоспособность и мощность системы;

давление, а также его потерю при доставке жидкости;

высоту подъема воды;

расстояние до места водопотребления.

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Успешность работы насосной системы напрямую зависит от ее мощности. Если глубина скважины превышает 4 метра, то вам, возможно, потребуется заменить оборудование на эжекторное или поискать менее глубокую скважину.

Оптимальная величина мощности станции зависит от количества потребителей. Исходя из этого, необходимо считать идеальной выработку примерно 1 м3/ч на каждого человека, проживающего в доме.

При выборе насоса обязательно учитывают размеры накопительного резервуара. Для одной семьи будет достаточно бака на 24 л. Для большего количества людей в загородном доме подойдет гидроаккумулятор на 50 л, чтобы вода никогда не была в дефиците.

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