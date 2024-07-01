Как сдать свою квартиру посуточно

Рынок недвижимости — это довольно прибыльная ниша для бизнеса. Спрос на жилье всегда актуален, будь то посуточная сдача или долговременная. Да и жилье — это хорошая инвестиция. Например, квартиры посуточно Алматы принесут прибыль примерно в 2-3 раза больше, чем долгосрочная сдача этих квартир.

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Особенности сдачи квартиры

Спрос на арендованное жилье регулярно растет. Причин для этого несколько:

активная миграция населения;

рост населения страны;

глобальные тренды.

Сдача квартир чаще относится к пассивному доходу. А это позволяет, к основному источнику прибыли, добавлять от 200 до 500 долларов в месяц. Для этого нужны капиталовложения, которые окупаются в течение нескольких лет.

Проще, если у вас уже есть собственная квартира. Вы можете даже просто переехать из нее, а на вырученные деньги снимать другое жилье. Это удобно, если вы работаете далеко от квартиры. А так вы остаетесь в плюсе: будете жить ближе к работе, но жилье оплачивать за счет вашей квартиры в другом месте.

На доходность аренды жилья влияет квадратура, месторасположение, наличие ремонта, дополнительные удобства, такие как стиральная машина, к примеру. Также имеет значение город. Чтобы была большая прибыльность в таком бизнесе, как аренда квартир Караганда должна предложить лучшие удобства, лучший район проживания, в то время как в Алматы за такую же цену могут предлагать бюджетное жилье.

Оформите свой бизнес

С любого дохода нужно платить налог. И сдача квартиры посуточно — не исключение. Есть несколько систем налогообложения:

Патент у ИП. В этом случае вы не можете нанимать сотрудников, а налог составляет 1% от дохода, при этом есть лимит на доход — до 3 528 МРП. Упрощенная декларация для ИП. При этом раскладе вы можете нанимать до 30 сотрудников, налог составляет 3% от дохода, но лимит на доход — 24 038 МРП. Физическое лицо и ЕСП. Можете не оформлять ИП, но при этом сдавать жилье только физическим лицам, а доход платить фиксированный в месяцы, когда есть прибыль. Физическое лицо и подоходный налог. Налог здесь составляет 10% от дохода в год, можно сдавать квартиру и юридическим лицам, а дополнительных социальных отчислений нет.

Чтобы выбрать правильную систему налогообложения, обратитесь к юристам. Они помогут определить оптимальный вариант под ваши требования и предположительный доход.

Куда обращаться для сдачи?

У вас есть два варианта, как сдавать свою квартиру посуточно: самостоятельно или с помощью риелторского агентства.

В первом случае вам нужно самим подавать объявления, заниматься продвижением. Можете опубликовать предложение на популярных сервисах как Booking и Airbnb, но они берут комиссию за свои услуги. Бюджетный вариант — сервис OLX. Здесь можно продвигать объявление, чтобы оно было в ТОПе, но можно обойтись и без этого.

Если вы хотите делегировать все эти процессы, то можете обратиться к риелтору. Он помогает искать клиентов, но за определенную комиссию. Однако на собственнике жилья все равно остаются вопросы взаимодействия с жильцами, уборки квартиры, решение сопутствующих вопросов.

Сдача квартир посуточно — это прибыльный и несложный бизнес. Однако стоит приготовиться к новым вызовам или обратиться за помощью к специалистам, таким как юрист или риелтор.