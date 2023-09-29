Как сделать больно и заработать на этом: украинский бизнес, успешно покоряющий Европу

Татуировки долго эволюционировали. В некоторых культурах они считались целебными, в других – незаконными. Папу делали подпольно, из-за их наличия не брали на работу, они были своеобразным клеймом, табу для общественности. Вся эта богатая история сделала этот вид искусства одним из самых популярных в мире.

Но по-прежнему татуировка не только об эстетической красоте, индивидуальности и проявлении своего внутреннего мира, но и о вашем здоровье. Именно поэтому важно тщательно выбирать мастеров и тату-студии. В Украине одной из самых популярных тату-студий, отвечающей всем этим высоким стандартам, является Vean tattoo .

История Vean началась в 2011 году. Основатели бренда задались целью создать нечто особенное, создать место с семейной атмосферой. Открыв первую студию на юге Украины, быстро удалось реализовать задуманное. Уверенность в правильности подхода к ведению бизнеса позволила ставить новые, амбициозные цели. И как результат – выход на международный рынок и соблюдение незыблемых законов компании, которые всегда строились на безупречном качественном сервисе и профессионализме.

Вера в свое дело оправдала себя на сто процентов, сейчас в компании работает более 1000 сотрудников. Эти люди не просто делают свою работу, а живут своим делом, верят в свою мечту и верят в свою команду, которая показывает лучшие результаты.

В этом году команда Vean собирается праздновать свой 12-й день рождения. За 12 лет непрерывной работы было открыто 150 студий по всему миру. Vean tattoo не просто сеть тату салонов – это история миллиона людей.

Здесь давно поняли, что если хочешь что-либо изменить, нужно начинать с себя. Поэтому не останавливаются и не ограничивают свою сферу деятельности только форматом тату-студий. Теперь Vean – это еще и собственное производство полного цикла, а также школа тату, которая является важным направлением для компании.

Vean уделяет особое внимание обучению и развивает это направление как можно более продуктивно. Чтобы будущие талантливые специалисты под руководством опытных мастеров, получали самые важные и нужные знания, и несли в мир татуировок не только красоту, но и абсолютную безопасность, которая в данной сфере является не меньшим, а зачастую и большим приоритетом.

С растущим успехом приходит и большая ответственность, позволяющая не только брать, но и больше отдавать. Vean активно участвует в благотворительных проектах. Делает это на постоянной основе как самостоятельно, так и с помощью инфлюэнсеров и вверенных фондов.

Очень радостно, что даже в такие сложные времена, успешно развивающиеся бизнесы из Украины за пределами своей родины показывают пример того, как сила предпринимательства может быть использована для благотворительных и социальных целей.