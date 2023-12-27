Как выбрать болгарку (УШМ) для дома и профессиональных работ

Болгарка - инструмент, доступный для пользования в каждом доме. Без него также не обходится профессиональная работа в ремонтах, строительстве, в обслуживании автомобилей в других секторах производства и промышленности.

Говоря по-другому, аккумуляторная болгарка является устройством многофункционально типа, который выполняет широкий спектр задач. При покупке такого инструмента обязательно следует учитывать несколько факторов, поскольку профессиональный формат для бытовых условий - это только лишняя трата денег, а маломощный аппарат в руках специалиста не принесет должной эффективности.

Какие критерии влияют на выбор болгарки?

Независимо от того, для дома или для профессионального использования подбирается подходящий инструмент, основное внимание обычно уделяется следующим факторам:

мощность - она обусловлена задачами, которые предстоит выполнять устройству, также во внимание принимается периодичность и количество времени для беспрерывной эксплуатации;

диаметр диска - в этом случае учитываются показатели глубины пропила, деликатность проводимых работ и совместимость с определенными модификациями болгарок;

тип диска - выбор зависит от материалов, с которыми будет работать угловая шлифовальная машина, а также ее функции - шлифовка, рез, зачистка, полировка;

скорость вращения шпинделя - при высоких показателях обеспечивается оперативность и точность работ;

функциональные возможности - они прописываются в характеристиках устройства, подразумевая базовые и дополнительные опции, такие как регулировка оборотов, наличие подсветки рабочей зоны, реверс и пр.;

размеры и вес УШМ - производительность инструмента напрямую связана с его весом;

производитель и цена - устройства от известных брендов стоят намного дороже, но при этом они дают гарантию качества, изделия от малоизвестных торговых марок будут стоить меньше, но при этом часто они ни в чем не уступают продукции популярных фирм.

Сфера применения углошлифовальных машин весьма широка, и выбрать нужную модель при правильном подходе к этому процессу не составляет никакого труда.

Как выбрать УШМ для дома

Кроме перечисленных выше характеристик, не менее важно обращать внимание на способ питания устройства. С этой точки зрения УШМ для бытового применения подразделяются на сетевые и аккумуляторные. Первый вариант предусматривает подключение к сети, аккумуляторная болгарка обеспечивает полностью автономный режим работы. Оба варианта вполне подходят для дома, но при выборе последнего желательно обратить внимание на емкость АКБ. При этом нужно учесть, что такой формат устройств будет весить больше из-за наличия батарей.

Для домашних условий вполне подойдут модели с невысокими показателями по мощности. В большинстве случаев устройства такого вида оснащаются двигателями с рабочим потенциалом в диапазоне от 0.5 до 2.6 кВт. Самым оптимальным вариантом при этом можно считать аппарат с мощностью порядка 1.5 кВт.

По весу сетевые устройства имеют показатели примерно в 1-2 кг - этот формат лучше всего подходит для бытового применения. В некоторых случаях допускается масса до 3 кг.

Минимальный размер сменных дисков 115-125 мм для простых работ. При определении размера дисков для бытовой машинки нужно учитывать тот факт, что этот аксессуар способен осуществлять рез на глубину не более трети-четверти от своего диаметра.

По количеству оборотов при необходимости работать с большими дисками следует выбирать варианты на 7-9 тысяч вращений в минуту. Для девайсов с кругами меньшего размера подбираются модели с показателями в 12000.

Как выбрать профессиональную болгарку?

Ключевое отличие устройств этого вида от бытового формата - показатель мощности. Если УШМ для домашних мастеров требуют перерыва каждые 15-20 минут, то УШМ профессионального класса могут функционировать на протяжении всего рабочего дня. Поэтому для таких работ нужно выбирать устройства с силовым аппаратом от 2 кВт и выше.

Не менее важен и формат изделий. Угловая шлифовальная машина для профессионалов часто предусматривает двуручный тип с клавишей включения в хвосте корпуса и переставной рукоятью с вибровставкой. Такие модели предполагают оснащение дисками диаметром от 225 мм и выше.

Еще один важный момент, который обязательно учитывается при выборе УШМ профессионального класса - безопасность при работе. Наличие специальных приспособлений содействует упрощению рабочего процесса. К ним относят особую эргономику корпусной части и ручек, оснащение клавишей плавного пуска, системой отвода пыли, защитным кожухом от попадания пыли и искр. Большинство профессиональных болгарок обеспечивают регулировку скорости вращения шпинделя в зависимости от размеров используемого диска.