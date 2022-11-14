Как выбрать качественный электрогриль

На данный момент многие люди задумываются о покупке электрогриля. Рекомендации при выборе и покупке.

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В действительности выбор гриля не слишком сложный. Необходимо определить для себя некоторые параметры, на которые следует опираться. Желательно знать, какой нужен размер устройства, определиться с формой, какая обычно компания собирается (большая или маленькая).

Хорошим вариантом считается, когда электрический гриль можно регулировать по высоте поверхности сверху или выставлять высоту ножек. Важно, чтобы прибор был оснащен терморегулятором. За счет этого становится возможной корректировка степени прожарки и готовности.

При выборе необходимо обратить внимание на покрытие поверхности для жарки. Самым лучшим считается антипригарное. Тогда продукты снимаются с гриля без проблем, не пристают к поверхности. При этом следует учесть, что обслуживать такое покрытие необходимо с осторожностью. Так как антипригарная поверхность тонкая, ее можно повредить.

Электрический гриль – идеальный вариант для приготовления аппетитных стейков. Он обладает точным контролем температурного режима. Существует возможность побаловать себя и близких блюдом, которое можно приготовить на любой вкус: сделать среднюю или сильную прожарку, а, может, кто-то любит мясо с кровью.

Даже если человек не обладает особенными навыками приготовления еды, с электрогрилем продукты получаются вкусными. Поверхности с разной текстурой быстро греются без изменения накала в процессе готовки. На плоской стороне получается хорошая корочка, а на ребристой создаются аппетитные прожаренные полоски. Так как мясо на гриле одновременно жарится с одной и другой стороны, время приготовления уменьшается. В результате полезные свойства блюда максимально сохраняются.

Какие критерии учитываются при выборе

Обратите внимание на мощность. Устройство с более высокими показателями быстрее сделает аппетитную корочку с традиционными полосками. При этом сочность сохраняется лучше. В некоторых моделях встроено два тэна, независимые друг от друга. Один производит быструю обжарку, другой благодаря низкой температуре доводит продукт до необходимой кондиции.

Уточните, оснащены ли рабочие пластины регулируемым углом наклона. Подобная функция есть не во всех устройствах, она считается очень удобной, что обусловлено такими причинами:

Жир вместе с лишним соком стекает при жарке мясных и рыбных стейков. Таким образом, снижается количество канцерогенов. Оптимальным признан наклон семь градусов.

Продукты не горят.

Чистить гриль с таким оснащением гораздо проще.

Значение имеет и то, из чего выполнен корпус прибора. Изделия бывают из пластика и нержавеющей стали. Первый вариант имеет более легкий вес, меньшую цену. Узнайте, оборудован ли прибор встроенным датчиком, отвечающим за степень прожарки. С такой функцией готовка превращается в сплошное удовольствие. Потребитель выбирает оптимальную степень прожарки. С помощью датчиков прибор определяет толщину куска мяса или рыбы, выставляет время, необходимое для приготовления. На цифровой дисплей выдается информация, звуковой сигнал оповещает об окончании готовки.