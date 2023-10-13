Как выбрать машину для перевозки грузов по Киеву?

Выбор оптимального транспорта — один из ключевых моментов при организации грузоперевозок по Киеву. От правильности решения будет зависеть сохранность груза, своевременность доставки, а также итоговая стоимость доставки.

К сожалению, далеко не все заказчики услуг по перевозке груза уделяют должное внимание подбору автомобиля. По статистике, примерно в каждом четвертом случае диспетчер меняет выбранное изначально клиентом транспортное средство еще в процессе осуществления заказа.

Это связано с тем, что человек без надлежащего опыта не способен самостоятельно учесть габариты и вес груза, особенности погрузки/разгрузки и проходимость автомобиля в должной мере.

В итоге неверный выбор влечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Например, если заказать малогабаритный фургон для перевозки крупногабаритной мебели, может потребоваться несколько рейсов вместо одного.

Далее мы дадим полезные рекомендации по выбору транспортного средства для грузоперевозки по Киеву и расскажем на какие моменты нужно обращать внимание. Эти советы помогут спланировать перевозку максимально эффективно, сэкономив время и деньги.

Какое авто заказать для услуг по перевозке груза?

Микроавтобусы. Подходят для перевозки небольшого объема грузов в пределах города. Такие малогабаритные авто бывают разной вместимости — от 1 до 1,5 тонн. Оптимальны для небольших партий товаров. Небольшие габариты позволяют легко маневрировать в плотном городском трафике, однако бусики не подойдут для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Тентованные ГАЗели. Один из самых востребованных видов транспорта для грузоперевозок по Киеву и области. Грузоподъемность ГАЗелей составляет от 1,5 до 2,5 тонн в зависимости от модели, а длина кузова такой машины может варьироваться от 3 до 6 метров. Короткие модели лучше подходят для транспортировки негабаритных грузов, длинные - позволяют разместить больший объем. Заказать ГАЗель для грузоперевозки Вы можете, если Вам необходимо доставить мебель, стройматериалы, одежду, бытовую технику или даже продукты питания. Фургоны. Имеют изолированный кузов объемом 10-17 куб.м и могут быть разной высоты и длины. Позволяют перевозить любые грузы, чувствительные к температуре, влажности и пыли. Однако, из-за больших размеров неудобны для транспортировки по центру Киева и других городов с плотной застройкой и узкими улочками. Фуры. Подходят для мультимодальных перевозок и имеют грузоподъемность от 20 до 40 тонн, в зависимости от длины. Требуют наличия мест разгрузки/погрузки с использованием подъемников, пандусов. Также при движении по городу на фуре нужны особые спецразрешения для крупногабаритного транспорта.

Что еще учитывать при выборе транспорта для грузоперевозки?