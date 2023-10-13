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Как выбрать машину для перевозки грузов по Киеву?
Выбор оптимального транспорта — один из ключевых моментов при организации грузоперевозок по Киеву. От правильности решения будет зависеть сохранность груза, своевременность доставки, а также итоговая стоимость доставки.
К сожалению, далеко не все заказчики услуг по перевозке груза уделяют должное внимание подбору автомобиля. По статистике, примерно в каждом четвертом случае диспетчер меняет выбранное изначально клиентом транспортное средство еще в процессе осуществления заказа.
Это связано с тем, что человек без надлежащего опыта не способен самостоятельно учесть габариты и вес груза, особенности погрузки/разгрузки и проходимость автомобиля в должной мере.
В итоге неверный выбор влечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Например, если заказать малогабаритный фургон для перевозки крупногабаритной мебели, может потребоваться несколько рейсов вместо одного.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Далее мы дадим полезные рекомендации по выбору транспортного средства для грузоперевозки по Киеву и расскажем на какие моменты нужно обращать внимание. Эти советы помогут спланировать перевозку максимально эффективно, сэкономив время и деньги.
Какое авто заказать для услуг по перевозке груза?
- Микроавтобусы. Подходят для перевозки небольшого объема грузов в пределах города. Такие малогабаритные авто бывают разной вместимости — от 1 до 1,5 тонн. Оптимальны для небольших партий товаров. Небольшие габариты позволяют легко маневрировать в плотном городском трафике, однако бусики не подойдут для доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
- Тентованные ГАЗели. Один из самых востребованных видов транспорта для грузоперевозок по Киеву и области. Грузоподъемность ГАЗелей составляет от 1,5 до 2,5 тонн в зависимости от модели, а длина кузова такой машины может варьироваться от 3 до 6 метров. Короткие модели лучше подходят для транспортировки негабаритных грузов, длинные - позволяют разместить больший объем. Заказать ГАЗель для грузоперевозки Вы можете, если Вам необходимо доставить мебель, стройматериалы, одежду, бытовую технику или даже продукты питания.
- Фургоны. Имеют изолированный кузов объемом 10-17 куб.м и могут быть разной высоты и длины. Позволяют перевозить любые грузы, чувствительные к температуре, влажности и пыли. Однако, из-за больших размеров неудобны для транспортировки по центру Киева и других городов с плотной застройкой и узкими улочками.
- Фуры. Подходят для мультимодальных перевозок и имеют грузоподъемность от 20 до 40 тонн, в зависимости от длины. Требуют наличия мест разгрузки/погрузки с использованием подъемников, пандусов. Также при движении по городу на фуре нужны особые спецразрешения для крупногабаритного транспорта.
Что еще учитывать при выборе транспорта для грузоперевозки?
- Тип кузова. Для хрупких грузов лучше выбрать фургон — закрытый кузов защитит от внешнего воздействия и ударов. Платформа подойдет для перевозки стройматериалов, техники, которая не боится атмосферных осадков. Рефрижератор незаменим при транспортировке скоропортящихся продуктов и цветов, которым нужен контроль температуры.
- Наличие гидролифта и аппарелей. Это важно при погрузке крупногабаритной техники вроде экскаватора или бульдозера. Аппарели позволяют откатить груз в кузов без использования крана. Поскольку такими приспособлениями оборудовано далеко не каждое транспортное средство, обязательно уточняйте о возможности предоставления такого оборудования для перевозки груза.
- Наличие крепежей. Для фиксации негабаритных грузов понадобятся растяжки, ремни, упоры, противоскользящие маты. Это особенно актуально при транспортировке дорогостоящей техники и оборудования.