Как выбрать сервисный центр по заправке картриджей

Как только в расходнике заканчивается тонер, пользователи спешат найти сервисный центр для обслуживания оргтехники. В большинстве случаев многие ориентируются на стоимость процедуры, но не учитывают несколько важных моментов. Однако компания «Киев ИТ Сервис» делает ставку на качество используемых материалов. Знание некоторых особенностей зарядки расходника позволит сделать клиентам правильный выбор, который продлит срок службы лазерного принтера.

Технические моменты в свете стоимости

Слишком заниженная цена всегда должна вызывать подозрение. Причина в том, что высококачественный тонер, заправляемый в картридж, стоит достаточно дорого. Это обусловлено сложной технологией его производства. Так, микрочастицам порошка придается особая форма и определяется температура их плавления в зависимости от модели принтера. Благодаря соответствующим характеристикам тонера достигается:

идеальная степень запекания;

равномерное нанесение изображения на бумагу;

высокая скорость печати;

превосходное разрешение;

четкость линий и насыщенность оттенка.

Использование мастерами некачественного тонерного порошка приводит к возникновению различных дефектов. К тому же при постоянном контакте с частицами плохого качестве детали и узлы начинают быстро изнашиваться. Как следствие, картридж приходится постоянно восстанавливать или, что еще хуже, ремонтировать. Такая экономия на заправке расходника в итоге выливается пользователю в кругленькую сумму. Поэтому качественный тонер — удачная инвестиция в будущее оргтехники. Хотя компания «Киев ИТ Сервис» использует только качественные расходные материалы, на свои услуги она ставить оптимальные цены, учитывая таким образом возможности клиентов.

Квалификация и список услуг

Устройство тонер-картриджа очень сложное. Конструкция состоит из двух блоков, соединенных непростыми механизмами и крепления. При сборке расходников часто возникают сложности. Например, нужно максимально точно выставить и прикрутить дозирующее лезвие, а также ракель. Вдобавок важно знать, с какой стороны вынимается и в какую сторону вставляется ось фотобарабана. Из-за неправильной установки этих деталей может нарушиться работа картриджа. О таких тонкостях знаю только хорошо обученные специалисты с многолетним опытом. Кроме прочего, сервисный центр должен предоставлять и другие услуги:

консультация клиентов по отдельной модели принтера;

выезд мастера в офис или на дом;

замена расходника;

восстановление устройства;

ремонт лазерных принтеров и МФУ различных брендов;

профилактика печатающего оборудования.

Нередко пользователи сталкиваются с тем, что мастера не знают модель того или иного картриджа. А вот квалифицированные сервис-инженеры сразу понимают, о каком расходнике идет речь. Вдобавок они хорошо разбираются в его конструктивных особенностях, а также, если потребуется, сразу найдут родственные или аналогичные образцы. Чтобы достичь такого уровня подготовки, сотрудники «Киев ИТ Сервис» постоянно повышают свою квалификацию, скрупулезно изучая строение устройств новых и старых поколений.

Беря во внимание приведенные рекомендации, можно легко выбрать сервисный центр. Для этого достаточно лишь узнать нужную информацию о заправке картриджей у менеджеров или мастеров.