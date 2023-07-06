Какие устройства можно использовать для торговли криптовалютой

Среди актуальных новостей, которые отслеживают многие вместе с утренним кофе, — прежде всего курс биткоина . Такой интерес неудивителен, учитывая соотношение к доллару. Одним из способов получения крипт стала торговля на особых биржах, они же криптовалютные. Он настолько востребован и широко рекламируется, что не удивительно, учитывая количество восторженных откликов от тех, кто смог заработать на разнице курсов.

Но не все понимают, какое именно оборудование можно использовать для подобных операций, полагая, что необходимо для начала уложиться в дорогостоящую технику. Подобное мнение ошибочно. Расскажем, что именно купить и с умом использовать для торговли на бирже.

Тонкости использования компьютера

В первую очередь стоит оговорить, что для комфортной работы необходимо два монитора, с диагональю не менее 30 дюймов каждый. Подобный формат нужен не зря: так будет гораздо проще отслеживать актуальные графики цен по ключевым парам. Чаще всего отслеживают соотношение биткоина к доллару или наоборот. Чем больше графиков отображается на мониторе, тем более точную информацию обрабатывает инсайдер и может заработать на ее понимании.

Некоторые используют несколько мониторов для отслеживания на каждом из них графиков нескольких ключевых пар, только используя различные таймфреймы. Но при этом один из мониторов обязательно используется для работы с терминалом биржи для быстрой торговли. При этом мощность системного блока играет второстепенную роль.

Гораздо важнее обеспечить непрерывное соединение с интернетом, чтобы связь не обрывалась, в том числе во время пиковых нагрузок. А во избежание подвисаний достаточно 16 Гб оперативной памяти и процессора средней ценовой категории. Под указанное описание попадает большинство уже собранных системных блоков, представленных на рынке. При необходимости подобную модернизацию можно провести самостоятельно, если знать, как выбирать комплектующие.

Преимущества использования смартфона

Для тех, кто только начинает изучать тонкости криптобиржи и торговли на ней, достаточно использовать мобильный телефон средней ценовой категории. Для начала работы достаточно скачать несколько приложений. Они позволяют изучить тонкость работы биржи и осуществлять первые продажи буквально двумя движениями пальцев. Подобное решение имеет множество преимуществ:

возможность использования всеми желающими;

всегда доступны подсказки для разрешения.

И самое главное, для качественной работы подобных приложений не обязательно стабильное подключение к Интернету. Подобные приложения могут работать от мобильной сети, просто переключаясь при первой необходимости.

В магазине приложений есть множество вариантов для тех, кто решил присоединиться к криптоторговле, но рекомендуется использовать те, у которых есть высокие оценки пользователей.