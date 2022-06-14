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Какой провод использовать для проводки в доме — сечение и маркировка проводов
Особенности выбора провода для проводки в доме. На что обратить внимание при выборе провода? Типовые сечения медного провода для некоторых электропотребителей в доме
Ответственный выбор провода для проводки в доме является фактором стабильной работы электроприборов, а также безопасности их эксплуатации. Чтобы разобраться с тем, какой провод подойдет в дом, нужно учесть несколько факторов, основным из которых является сечение.
Рассчитываем сечение проводов для домашней сети
Чтобы подобрать сечение общего провода на дом нужно провести подсчет потребляемой электроприборами мощности. Для этого:
- Учитываем все точки подключения электроприборов.
- Суммируем мощность всех устройств, включение которых запланировано на каждой из них.
- Суммируем значения всех точек.
- Итог разделяем на напряжение сети, используемой для подключения домовладения.
- Получаем значение силы тока, исходя из которого посредством таблицы подбираем соответствующее сечение.
Не лишним будет добавить небольшой запас. Это нужно для вероятного подключения нового оборудования, не заложенного в процессе подсчетов, а также для компенсации пусковых токов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Нужно учитывать, что в зависимости от материала проводника, оптимальное сечение будет отличаться по величине. Для медного провода параметр ниже, поскольку он обладает лучшей проводимостью.
Типовые сечения для бытового монтажа
При использовании в быту медной проводки имеются типовые варианты сечения провода для монтажа:
- Для подключения розеточных групп используют медный кабель 2,5 мм2.
- Осветительные устройства подключаются медным проводником с сечением 1,5 мм2.
- Однофазная варочная поверхность требует применения провода 5х2,5 мм2.
- Трехфазная электроплита подключается проводами 5х2,5 мм2 или 5х4 мм2. Первый используют при мощности духовки до 3,5 кВт с подключением через бытовую розетку, второй — при мощности более 3,5 кВт и применением клеммного подключения.
- Для остальных устройств, особенно мощных потребителей, расчет сечения проводится исходя из мощности и способа подключения.
Важно, чтобы сечение проводника не было меньше нужного, поскольку это приведет к перегреву и возможному дальнейшему воспламенению.
Критерии выбора проводов
Прежде всего нужно тщательно изучить маркировку, нанесенную на изоляционном покрытии проводов. На ней должны быть указаны такие сведения:
- Марка продукции.
- Наименование марки.
- Соответствие определенному ГОСТу или техническому условию.
Показатели величины сечения, а также марка должны повторяться на изоляции на всей протяженности кабеля с одинаковым интервалом. При отсутствии подобных сведений от приобретения проводника лучше отказаться. Есть вероятность получения низкокачественной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.
Чтобы правильно расшифровать маркировку нужно запомнить значение аббревиатуры:
- Первая цифра обозначает количество токоведущих жил.
- Вторая — сечение жилы.
- Третья — параметры электросети.
- Последующие — класс гибкости.
Кроме цифр в маркировке имеются и буквы, обозначающие:
- Первая буква — материал изготовления. Если стоит А, то провод алюминиевый, если она отсутствует — медный.
- Вторая — тип провода, который может быть контрольным, плоским, монтажным, установочным. В маркировке это обозначено большой первой буквой из названия каждого типа.
- Третья — тип изоляционного покрытия. Сегодня преимущественно используют поливинилхлоридную изоляцию, обозначенную буквой В. Другие варианты представлены слабо, уточнить информацию о них можно у консультантов.
- Четвертая — дополнительные особенности провода. НГ — негорючий, Б — бронированный, LS — не выделяющий дым и прочие.
Возможность расшифровать маркировку позволяет лучше подобрать провод для дома. Например, при прокладке проводки в деревянном доме лучше отдать предпочтение негорючему варианту.
Выбирайте провод для проводки в доме правильно, уделяя особое внимание сечению проводников, а также дополнительным особенностям. Это позволит обеспечить стабильную работу домашней электросети и избежать возможных проблем с перегрузкой, перегревом и воспламенением. Если нужно — обратитесь за консультацией к электрику. Он поможет вам определиться с тем, какой провод выбрать для проводки в доме https://electrica-shop.com.ua/kabel_provod для безопасного использования.