Какой провод использовать для проводки в доме — сечение и маркировка проводов

Особенности выбора провода для проводки в доме. На что обратить внимание при выборе провода? Типовые сечения медного провода для некоторых электропотребителей в доме

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Ответственный выбор провода для проводки в доме является фактором стабильной работы электроприборов, а также безопасности их эксплуатации. Чтобы разобраться с тем, какой провод подойдет в дом, нужно учесть несколько факторов, основным из которых является сечение.

Рассчитываем сечение проводов для домашней сети

Чтобы подобрать сечение общего провода на дом нужно провести подсчет потребляемой электроприборами мощности. Для этого:

Учитываем все точки подключения электроприборов.

Суммируем мощность всех устройств, включение которых запланировано на каждой из них.

Суммируем значения всех точек.

Итог разделяем на напряжение сети, используемой для подключения домовладения.

Получаем значение силы тока, исходя из которого посредством таблицы подбираем соответствующее сечение.

Не лишним будет добавить небольшой запас. Это нужно для вероятного подключения нового оборудования, не заложенного в процессе подсчетов, а также для компенсации пусковых токов.

Нужно учитывать, что в зависимости от материала проводника, оптимальное сечение будет отличаться по величине. Для медного провода параметр ниже, поскольку он обладает лучшей проводимостью.

Типовые сечения для бытового монтажа

При использовании в быту медной проводки имеются типовые варианты сечения провода для монтажа:

Для подключения розеточных групп используют медный кабель 2,5 мм2.

Осветительные устройства подключаются медным проводником с сечением 1,5 мм2.

Однофазная варочная поверхность требует применения провода 5х2,5 мм2.

Трехфазная электроплита подключается проводами 5х2,5 мм2 или 5х4 мм2. Первый используют при мощности духовки до 3,5 кВт с подключением через бытовую розетку, второй — при мощности более 3,5 кВт и применением клеммного подключения.

Для остальных устройств, особенно мощных потребителей, расчет сечения проводится исходя из мощности и способа подключения.

Важно, чтобы сечение проводника не было меньше нужного, поскольку это приведет к перегреву и возможному дальнейшему воспламенению.

Критерии выбора проводов

Прежде всего нужно тщательно изучить маркировку, нанесенную на изоляционном покрытии проводов. На ней должны быть указаны такие сведения:

Марка продукции.

Наименование марки.

Соответствие определенному ГОСТу или техническому условию.

Показатели величины сечения, а также марка должны повторяться на изоляции на всей протяженности кабеля с одинаковым интервалом. При отсутствии подобных сведений от приобретения проводника лучше отказаться. Есть вероятность получения низкокачественной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

Чтобы правильно расшифровать маркировку нужно запомнить значение аббревиатуры:

Первая цифра обозначает количество токоведущих жил.

Вторая — сечение жилы.

Третья — параметры электросети.

Последующие — класс гибкости.

Кроме цифр в маркировке имеются и буквы, обозначающие:

Первая буква — материал изготовления. Если стоит А, то провод алюминиевый, если она отсутствует — медный.

Вторая — тип провода, который может быть контрольным, плоским, монтажным, установочным. В маркировке это обозначено большой первой буквой из названия каждого типа.

Третья — тип изоляционного покрытия. Сегодня преимущественно используют поливинилхлоридную изоляцию, обозначенную буквой В. Другие варианты представлены слабо, уточнить информацию о них можно у консультантов.

Четвертая — дополнительные особенности провода. НГ — негорючий, Б — бронированный, LS — не выделяющий дым и прочие.

Возможность расшифровать маркировку позволяет лучше подобрать провод для дома. Например, при прокладке проводки в деревянном доме лучше отдать предпочтение негорючему варианту.

Выбирайте провод для проводки в доме правильно, уделяя особое внимание сечению проводников, а также дополнительным особенностям. Это позволит обеспечить стабильную работу домашней электросети и избежать возможных проблем с перегрузкой, перегревом и воспламенением. Если нужно — обратитесь за консультацией к электрику. Он поможет вам определиться с тем, какой провод выбрать для проводки в доме https://electrica-shop.com.ua/kabel_provod для безопасного использования.