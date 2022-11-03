Какой пылесос Dyson лучше выбрать?

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Когда доходит до уборки, мало кто вспоминает о бренде премиальной бытовой электроники Dyson. Для многих бренд ассоциируется с дорогими фенами, а компания выпускает высокотехнологичные пылесосы с ярким дизайном и большим набором возможностей. В этой статье мы расскажем о продукции компании, представим популярные пылесосы Dyson и поговорим об их возможностях.

Чем известен бренд Дайсон

Компания стала первопроходцем в сегменте безмешковых пылесосов с циклонным вакуумом. Технологию не сразу восприняли, однако теперь большинство пылесосов не используют мешки сбора пыли. Эта тенденция началась с Dyson и компания все еще стоит в авангарде технологий для потребительской электроники.

Преимущества и разновидности пылесосов Dyson

Чтобы понять отличия пылесосов Dyson, рассмотрим основные форм-факторы устройств. Всего компания выпускает пять видов, разберем каждый подробно:

Цилиндрические . Классические пылесосы, состоящие из пылесборника, шланга и трубки со щеткой. Это самые производительные устройства компании. Как правило, пылесосы комплектуются большим набором насадок, чтобы упростить уборку отдельных зон. Некоторые модели имеют щетки, с помощью которых можно убирать шерсть из ковров. Это особенно важно для покупателей, держащих домашних животных. Вертикальные . Эргономичный и компактный вариант пылесоса. Различается автономным двигателем – аппарат работает от аккумулятора и не зависит от длины шнура. Менее мощный, чем цилиндрический пылесос, однако полностью компенсируется портативной конструкцией и турбощеткой. Ручные . Пылесосы для тех, кто владеет авто. Аппарат предназначен для чистки салона. Поставляется со специализированными насадками, это повышает эффективность уборки. Комбинированные . Сочетает возможности вертикального и ручного пылесоса. Не использует шнур питания, устройство работает от аккумулятора. В пылесосе можно снять трубку, позволяющую справиться с пылью и мусором в местах с ограниченным доступом. Работы-пылесосы. Автономные устройства, самостоятельно пылесосящие поверхности. Благодаря встроенным датчикам робот-пылесос без проблем перемещается между комнатами. Когда заряд заканчивается, аппарат возвращается к док-станции, после чего может продолжить уборку с места остановки.

Все аппараты оснащают фильтрами для очистки воздуха. Дорогие модели получили систему очистки HEPA, более доступные устройства используют технологию Allergy. Она снижает риск попадания бактерий в атмосферу, что не дает вредным организмам провоцировать аллергию.

Чтобы точно знать, какой выбрать пылесос Дайсон, стоит обратить внимание на технические характеристики: мощность всасывания, емкость пылесборника, систему фильтров и габариты. И, исходя из желаемых характеристик, можно выбрать подходящую модель.