KИТ Group открывает новое отделение в Кривом Роге, усиливая присутствие в крупнейших городах Украины

KИТ Group, один из лидеров рынка обмена валют и финансовых сервисов в Украине, продолжает активное расширение своей сети.

Теперь компания открыла второе отделение в Кривом Роге, доведя общую численность своих пунктов обмена валют до 95 в 29 городах Украины.

«Открытие нового пункта обмена является отражением стратегического подхода компании по усилению присутствия в крупных городах Украины, ее центрах высокой экономической и деловой активности для обеспечения украинцам более широкого доступа к качественным финансовым услугам», — прокомментировали событие в пресс-службе KИT Group.

Новое отделение в Кривом Роге, оформленное в обновленном фирменном стиле бренда KИT Group, открылось по адресу проспект Университетский, 13, помещение 19. Как и остальные отделения сети, новое будет предоставлять услуги жителям и гостям города ежедневно с 09:00 до 18:00. Удобная локация, высокие стандарты обслуживания, выгодные условия обмена валют и персонализированный подход — это ключевые преимущества, которые предлагает KИT Group.

Это уже второй пункт обмена компании в Кривом Роге. Первое отделение успешно функционирует по адресу проспект Центральный, 4. Контактный центр KИТ Group доступен по номеру 0 800 331957. Его специалисты предоставят всю необходимую информацию о работе отделений сети и условиях обменных операций.

Сервисы, которые доступны клиентам сети KИT Group в Кривом Роге:

Онлайн-фиксация курса валют на 60 минут через официальный сайт компании. Это уникальное инновационное для украинского рынка решение позволяет клиентам спланировать обмен в удобное время и получить наиболее выгодные условия для проведения обменных операций даже при динамических изменениях на валютном рынке.

Это уникальное инновационное для украинского рынка решение позволяет клиентам спланировать обмен в удобное время и получить наиболее выгодные условия для проведения обменных операций даже при динамических изменениях на валютном рынке. Специальные условия для оптового обмена валют. Это предложение сети обеспечивает дополнительные преимущества клиентам с крупными объемами операций.

2024 год стал годом активного развития для KИT Group. Компания открыла новые отделения в ключевых городах, среди которых Черновцы, Ивано-Франковск, Одесса, Каменское, Умань, Чернигов, а теперь и Кривой Рог.

О KИТ Group

KИТ Group – международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, флагманским направлением деятельности которой является обмен валют. По оценке Национального банка Украины компания является одним из крупнейших операторов этого рынка в Украине, что подтверждается ее высокими позициями в отраслевых рейтингах.

В этом году KИT Group была отмечена престижной премией Banker Awards 2024 в номинации «Надежный технологический партнер по обменным операциям», что стало признанием ее лидерских позиций, технологического инновационного подхода и надежности, подтвержденной многолетним опытом.

KИT Group продолжает инвестировать в усовершенствование сервисов, развитие IT-инфраструктуры и улучшение клиентского опыта, обеспечивая самые высокие стандарты финансового обслуживания.