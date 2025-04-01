Когда и зачем нужно определять стоимость вашей недвижимости

Именно сейчас, во время полномасштабной войны, многие люди вынужденно меняют привычный уклад своей жизни. Кто-то переезжает из одного региона Украины в другой. У многих, к сожалению, супружеская жизнь не выдержала испытания разлукой. Поэтому в последние годы фиксируется необычно большое количество разводов. А кто-то вообще уехал за границу, и пока не понятно, вернется ли он впоследствии домой или нет.

Казалось бы, что почти ничего общего у всех этих ситуаций нет. Однако это не так. Во всех перечисленных случаях понадобится проведение оценки имущества, в частности самого дорогого – недвижимости. Как правильно подойти к решению этого вопроса в той или иной ситуации?

Оценка имущества для нотариуса

Если вы покупаете или продаете недвижимость, нужно будет уплатить несколько видов налогов. Поэтому при переоформлении документов нотариус потребует от вас отчет оценщика о стоимости недвижимого имущества.

Именно из этой оценочной стоимости нужно будет рассчитать размер подоходного налога, военного сбора и отчислений в Пенсионный фонд. Это самая простая ситуация, ведь оценку недвижимости для нотариуса вы можете провести самостоятельно и бесплатно! Для этого уже несколько лет функционирует государственный сервис ФГИУ, который формирует электронные справки об оценочной стоимости. Эти документы даже без подписей и печатей можно предоставить нотариусу при продаже, дарении или оформлении наследства на недвижимость.

Если вы считаете, что автоматически определенная стоимость вашего имущества не соответствует рыночным реалиям, вы имеете право обжаловать ее. Для этого достаточно обратиться в одну из частных оценочных организаций, чтобы специалисты рассчитали стоимость «в ручном режиме» с учетом всех особенностей конкретной квартиры или дома.

Подготовка документов для подачи в суд

При обращении в суд по любым имущественным вопросам также нужно заказывать независимую экспертную оценку. При этом стоимость недвижимости нужно определять не только тогда, когда речь идет о разделе совместно нажитого имущества супругов при разводе.

Бывает, что в суд необходимо обратиться для решения сугубо «технического» вопроса, когда нет спора и даже другая сторона просто отсутствует. Частым случаем подобных ситуаций является оформление права на наследство через суд, если по каким-то причинам это не удалось сделать вовремя у нотариуса.

Для того, чтобы подать исковое заявление нужно оплатить судебный сбор. Его сумма зависит от стоимости имущества, в отношении которого ставится вопрос на рассмотрение суда. И для этого также понадобится официальный документ о рыночной стоимости вашей недвижимости. Следует отметить, что в данном случае бесплатная государственная оценка не может быть использована, нужно обязательно обращаться к оценщикам.

Оценка недвижимости для предоставления за границей

После того, как многие наши граждане вынужденно оказались в других странах, востребованной стала еще одна услуга по определению рыночной стоимости имущества. Дело в том, что для получения социальных выплат или денежной помощи, а также для правильного начисления и уплаты налогов за рубежом, местные социальные и налоговые органы потребуют подтверждения финансового статуса и размера доходов.

И, поскольку у многих из вынужденных эмигрантов осталась недвижимость в Украине, им понадобится ее оценка. Как и в случае с подачей в суд, использовать бесплатную оценку здесь не удастся.

Можно обратиться к украинским оценщикам, чтобы получить отчет об оценке, который потом нужно официально перевести и оформить так называемый апостиль. Однако существуют и фирмы, которые сразу проводят оценку недвижимости с переводом на английский. Никакого смысла обращаться к переводчикам и платить лишние деньги нет, если документы можно сразу подготовить на иностранном языке. Да еще и с указанием стоимости недвижимости в валюте государства, куда предоставляется финансовая информация.