Компания COSMOLOT направила более 1 млрд грн в госбюджет в первом полугодии 2023 года

За первое полугодие 2023 года украинская компания COSMOLOT уплатила в госбюджет около 1,040 млрд грн. Из них 23.4 млн грн – это лицензия, свыше 802 млн грн налог на прибыль и доход и 214 млн грн других налогов. COSMOLOT остается одним из весомых налогоплательщиков среди онлайн-казино и продолжает поддерживать экономику страны. Также приоритетом компании есть благотворительная деятельность и социальные инициативы.

В 2022 году COSMOLOT инициировала создание military-tech проекта Brave Inventors. Деятельность платформы Brave Inventors нацелена на развитие украинского технологического изобретательства, в частности, изобретательства военных разработок. На платформе уже представлены более 50 эффективных военных изделий, получивших широкую огласку в украинских и международных СМИ. Цель Brave Inventors — усилить фронт новейшими технологиями и развить украинское изобретательство для победы.

Также COSMOLOT создает крупнейший авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Это 50 модернизированных ударных БПЛА Punisher с инновационной технологией, устойчивой к РЭБ. Первые боевые птицы уже готовятся к передаче на фронт, чтобы эффективно уничтожать врага.

Компания продолжает оказывать точечную помощь военным и гражданским, донатить в благотворительные фонды и приобщаться к собранию. Общая сумма благотворительной помощи от компании с началом полномасштабного вторжения составила уже 100 млн грн.