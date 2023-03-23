Кому подойдут одноразовые электронные сигареты?

Несколько лет назад на рынке активно стала появляться альтернатива привычному курению — одноразки . Они буквально сразу завладели вниманием пользователей. Все за счет максимального комфорта и продуманности. Но кому подойдет подобный формат курения?

Несколько пунктов "за" для тех, кто курит

Среднестатистический курильщик в течение дня выкуривает пачку сигарет в день. Дополнительно приходится сталкиваться с некоторым дискомфортом:

необходимо выбирать место для курения;

проветривать одежду, которая может пропахнуть табаком;

не всегда удается найти в продаже любимую пачку сигарет.

Все перечисленные неудобства пропадают, если начать пользоваться одноразовыми электронками. Нет необходимости искать спички, использовать вспомогательные гаджеты, выкидывать начатую сигарету в случае острой необходимости. Ведь, используя одноразку, достаточно просто сделать вдох и получить свою каплю удовольствия. Согласно некоторым исследованиям, одного устройства хватает на несколько дней, что экономически выгодней, чем обычные сигареты.

К тому же подобный вариант — просто находка для тех, кто желает снизить количество никотина в крови. Достаточно просто подобрать одноразку с минимальным уровнем никотина или вовсе без него. В таком случае вы сможете поддерживать привычку держать во рту сигарету, но свести вред курения к минимуму.

А что со вкусом?

Неоспоримое преимущество одноразовых электронных сигарет — разнообразие вкусов. В зависимости от предпочтений можно использовать ягодные, фруктовые, сладкие или кислые ароматы. Производители периодически выпускают самые разные комбинации, что позволяет попробовать даже неожиданные вкусы. Все, что для этого необходимо, просто заказать устройство.

Чтобы не рисковать и не попасться к недобросовестным продавцам, рекомендуется делать покупки в проверенных точках. Например, в интернет-магазине Vandal Vape, который предоставляет огромный ассортимент одноразок всех возможных вкусов.