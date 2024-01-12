Kormotech запустил первую коллаборацию с петфлюэнсерами

Kormotech пригласил украинских четырехлапых инфлюэнсеров приобщиться к семейному альбому Kormotech Family и рассказать свою уникальную историю. Целью этой инициативы является объединение украинских петперентов в сообщество, разделяющее общую главную ценность – безусловную любовь к животным

Одним из первых поддержал эту инициативу кот Шайба , более известный в социальных сетях как @shaybaboy. Он вместе со своим петперентом Александром Ляшуком защищает Украину в рядах ВСУ. Шайба – известный "боевой котик" ВСУ, чьи фотографии и видео согревают сердце миллионам украинцев. В свое время военнослужащий Александр подобрал его брошенным котёнком в одном из населенных пунктов вблизи позиций, и завел для него отдельный блог.

“Ребята с позиции поехали в сельский магазин за продуктами, и увидели там двух заброшенных котят, поэтому решили забрать их с собой. Одним из этих двух котят и был Шайбик. Он сразу выделялся среди других, и со временем я забрал его к себе. Мы все время были вместе и, наконец, я начал снимать видео как мы несем службу. Он сразу покорил людей своей харизмой, дарил улыбку и согревал сердца миллионов людей. Мы стараемся использовать нашу узнаваемость с пользой для войска, и уже приобрели 8 автомобилей и многое другое.” – говорит Александр.

Шайби удалось собрать "банду" четырехлапых из разных уголков Украины, которые также присоединились к проекту, например, кот Бандера из Прикарпатья, кот Томас из Ивано-Франковска, кот Марусик из Харькова и собачка йорк по имени Порш из Кривого Рога. Их профили и истории доступны на платформе Kormotech Family. Четвероногие эксперты не только зарегистрировались на платформе, но и продегустировали бестселлеры Kormotech - жевательные палочки бренда CLUB 4 PAWS и сухой корм от бренда Optimeal Beauty.

Уже двадцать лет подряд Kormotech, производитель питания для кошек и собак, улучшает жизнь домашних животных, изменяя отношение к ним в обществе не как к собственности, а как к полноценным членам семей.

По случаю своего 20-летия компания запустила уникальную платформу – семейный альбом Kormotech Family.

Идея и цель проекта состоит в том, чтобы объединить украинцев, разделяющих любовь к животным, и создать уникальную платформу, где они могут поделиться историями и фото своих любимцев. На интерактивной карте Украины уже размещены истории более 400 украинских четырехлапых. Все желающие могут присоединиться к этому альбому по ссылке – https://family.kormotech.com/

Справка: *Kormotech — глобальная семейная компания с украинскими корнями, с 2003 года производящая высококачественное питание для кошек и собак под брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. Ассортимент насчитывает более 650 позиций. Kormotech – лидер в Украине, входит в ТОП-60 мировых производителей питания для животных и ТОП-20 наиболее динамичных петфуд-брендов. Kormotech реализует в 40 странах мира продукцию своих брендов и торговых марок партнеров.