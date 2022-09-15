Критерии выбора водонепроницаемых Смарт-часов

Прочные водонепроницаемые Смарт-часы отслеживают экстремальный отдых, насколько это возможно. Их можно использовать в плохую погоду, а также в помещениях с повышенной влажностью и рядом с водоемами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

У каждой разновидности умных часов — свои фишки. Спортивные модели поддерживают режимы, адаптированные под разные физические активности. Дизайнерские устройства привлекают эстетичным оформлением и хорошо сочетаются с модной одеждой. Детские аксессуары позволяют родителям дистанционно контролировать обстановку рядом с ребенком, не отвлекая его от уроков или прогулок с друзьями. Прочные водонепроницаемые Смарт-часы отслеживают экстремальный отдых, насколько это возможно. Их можно использовать в плохую погоду, а также в помещениях с повышенной влажностью и рядом с водоемами.

Выбрать часы с влагозащитой не сложнее, чем обычные. Помимо герметичного корпуса и защищенных разъемов, они ничем не отличаются, поэтому анализировать стоит те же технические характеристики.

Перед «погружением» в спецификации неплохо бы определиться с производителем. Чем больше информации про него известно, тем легче ему довериться. Если не выходит выделить всего один бренд из множества, можно остановиться на нескольких. Лучшие флагманские водонепроницаемые часы, по мнению пользователей, выпускают компании Apple и Samsung, а в бюджетном сегменте внимания заслуживает марка 2E.

Диагональ дисплея и ширина корпуса

Большой дисплей у умных часов одновременно может быть как плюсом, так и минусом. Преимущество в том, что на нем хорошо видно надписи и иконки, а недостаток — не универсальная посадка. Чем крупнее экран, тем сильнее ощущается наличие часов на запястье. Оптимальный размер варьируется в диапазоне от 1,2 до 1,8”.

При выборе следует учитывать анатомию пользователя:

Для миниатюрных, тонких рук предназначены часы с корпусом до 40 мм. 42 и 44 мм — стандартные размеры, которые хорошо «садятся» при среднем обхвате запястья. Свыше 45-46 дюймов — вариант для любителей увесистых аксессуаров и обладателей широкого запястья.

Совместимость с операционками

Под смартфон на Андроиде логично подобрать устройство с программной оболочкой Android Wear или Harmony OS. Идеальная совместимость с Айфонами — у часов на базе фирменной «яблочной» Watch OS.

Многие модели частично совместимы с обеими популярными мобильными операционками. При подключении к гаджетам на «чужой» ОС некоторые функции становятся неактивными, но большинство сенсоров и приложений работает корректно.

Детские часы универсальны. У родителей есть возможность выбрать — синхронизировать их с Андроидом, Айфоном или компьютером на Виндовсе.

Наличие сим-карты

Часы без симки дешевле, поэтому популярнее. Они подходят для связи только в тандеме со смартфоном. Если телефон отключить, позвонить или написать сообщение не получится.

Модели с физической или электронной сим-картой самостоятельнее. Они подключаются к мобильной сети без гаджетов-«посредников». Их удобно использовать во время длительных поездок в общественном транспорте и туристических походов.

Датчики

В списке обязательных датчиков фигурируют акселерометр, гироскоп и навигатор. Без них умные часы не могут измерять пройденные расстояния, фиксировать перепады высоты, определять скорость перемещения и создавать маршруты.

Для контроля здоровья нужны такие сенсоры:

пульсометр и оксиметр,

термометр и тонометр,

датчик сна и датчик стресса.

Лучший материал ремешка водонепроницаемых Smart Watch — силикон или фторэластомер. Погружение в воду нисколько не отражается на его состоянии, в то время как металлический браслет может потускнеть или заржаветь, а из искусственной кожи — расслоиться или облезть.