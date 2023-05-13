Квартирный переезд: как грамотно перевезти вещи

Квартирный переезд – это многозадачное мероприятие, которое требует грамотной подготовки и организации, этим можно заняться самостоятельно или заказать в специализированной компании. Но в любом случае, чтобы переезд в новую квартиру прошел гладко и без проблем, следуйте нашим рекомендациям.

Подготовьте новую квартиру к заселению

Перед тем как начать переезд, убедитесь, что новая квартира готова к заселению. Осмотрите жилье, проверьте работу лифта, сантехники, электропроводки, убедитесь в исправности всех дверей. Если есть какие-то проблемы, необходимо их решить до переезда. Подготовьте помещение или место для складывания коробок, мебели и других предметов.

Составьте список нужных и важных вещей

Грамотный квартирный переезд начинается с составления списка вещей и предметов, которые нужно перевезти. Не стоит брать с собой все подряд – лучше взять только те вещи, которыми вы будете пользоваться и они вам нужны для комфортной жизни. Оставшееся можно подарить друзьям, продать на доске объявлений или выбросить.

Избавьтесь от лишних вещей

Вещи, которые вам не нужны, но они находятся в хорошем состоянии можно продать на досках объявлений или отдать. Начните ревизию вещей с гардероба – избавитесь от старой, изношенной одежды и обуви. Затем перейдите к книгам, игрушкам, посуде и другим предметам.

Возьмите упаковочные материалы

Для перевозки вещей вам понадобятся упаковочные материалы – коробки, скотч, бумага для упаковки, пузырчатая пленка. Купите все необходимое заранее, чтобы не тратить время на поиски упаковочных материалов в день переезда. Также упаковочные материалы может привезти компания, которая будет выполнять квартирный переезд.

Подготовьте и сложите домашние вещи

Правильная и надежная перевозка вещей включается в себя минимальную упаковку всех перевозимых предметов. Для этого разделите вещи на категории – одежда, постельное белье, книги, игрушки, электроника. Затем аккуратно сложите каждую категорию в коробки. Не забудьте подписать каждую коробку, чтобы было легко найти нужные вещи после переезда.

Особое внимание обратите на посуду и другие хрупкие предметы

Посуда и другие хрупкие предметы нужно складывать очень аккуратно. Оберните каждую вещь в бумагу и затем в пузырчатую пленку. Пустоты внутри коробки можно заполнить полотенцем, бумагой или другим мягким материалом. Не перегружайте коробку с посудой, чтобы ее можно было легко переносить.

Подготовьте мебель и бытовую технику к перевозке

Перед переездом необходимо подготовить мебель и бытовую технику к перевозке. Полностью разбирать мебель не нужно, необходимо только снять торчащие элементы (ручки, замки). Полная разборка мебели нужна если предмет не проходит в дверные проемы. Оберните мебель в пленку или одеяла, чтобы она не поцарапалась и не повредилась во время перевозки.

Отключите бытовую технику от электросети и прикрепите проводку к самому прибору и займитесь упаковкой. Перевозите бытовую технику рекомендуется только в вертикальном положении.

Забронируйте машину и грузчиков

Забронируйте машину и грузчиков заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда нет свободных машин или грузчиков в нужный день. Согласуйте время и место квартирного переезда. Специалисты транспортной компании помогут выбрать необходимый по размеру грузовой транспорт и бригаду грузчиков.

Следите за процессом переезда

Во время переезда следите за процессом – смотрите, чтобы грузчики не взяли лишних вещей или наоборот, чего-то не забыли. Если возникают какие-то сложности, решайте их на месте.

Распакуйте вещи после переезда

После переезда разберите коробки и распакуйте вещи. Разместите каждую категорию вещей на своем месте – одежду в гардеробной, книги на полках и т.д. Соберите мебель и подключите бытовую технику.

Следуя этим советам, вы сможете грамотно перевезти свои вещи в новую квартиру без стресса и проблем. Помните, что главное – это организация и тщательная подготовка.