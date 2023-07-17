Лучшие ноутбуки в 2023 году: несколько причин купить Apple MacBook

По данным независимого бенчмарка DxOMark лучшим ноутбуком в этом году признан MacBook Pro 14” 2023 на базе чипсета M2 Pro.

Второе место занял тоже Apple MacBook Air 13” 2022 года. Дальнейшие строчки заняты ноутбуками других производителей: Lenovo ThinkPad, Microsoft Surface Pro, Asus ZenBook, Dell, HP и пр.

Что интересно, анализ составляли не только на основе производительности. Оценивали и другие параметры: комфорт в повседневном использовании, камеры, чистоту звука из динамиков, автономность батареи. В предыдущие годы Макбуки также занимали ведущие места во всевозможных рейтингах. Почему же лэптопы Apple так высоко ценятся и завоевали огромную популярность среди покупателей?

Почему MacBook уверенно обходит конкурентов?

Эксклюзивная операционная система

Знакомая ситуация, когда в характеристиках к ноутбуку Lenovo или Acer в строке “Операционная система” указано “без ОС” или “MS DOS”. Это означает, что покупателю отдельно придется тратиться на установку лицензионной Windows, либо искать более доступные нелицензионные копии.

Покупая MacBook любой серии и поколения, сразу же получаете готовый к работе ультрабук: достали из коробки, распаковали, включили. Фирменная операционная система Apple – macOS Ventura оптимизирована под чипы M1 и выше. Отсюда ее ключевые преимущества:

бесплатные обновления, причем в фоновом режиме или в период неактивности;

интуитивно понятные настройки и широкие возможности кастомизации;

забудьте об антивирусах – безопасность клиентов Apple ставит на первое место;

в момент первого включения вы получаете необходимые для работы приложения, либо бесплатно скачиваете нужные программы с AppStore;

на МакБук прекрасно работают и офисные программы из пакета Microsoft Office.

Если переходите на macOS с Windows, сначала система покажется незнакомой. Но пользоваться ею очень легко, а юзер всегда сможет получить подсказки.

Производительность и мультизадачность

Операционная система macOS разрабатывалась под архитектуру процессоров семейства Apple Silicon. А это мощные чипы с высокой тактовой частотой и энергоэффективностью. Работая за MacBook, быстро ощутите его достоинства:

плавность при открывании программ;

высокая скорость отклика;

возможность одновременно открывать несколько “тяжелых” приложений;

процессор не перегревается;

сбои ОС и аварийное выключение – весьма маловероятные явления.

Даже у самых недорогих MacBook в Украине, например Apple MacBook Air M1, видим 7-ядерные процессоры с 8 Гб ОЗУ и твердотельные накопители SSD на 256 Гб - 1 Тб встроенной памяти. А топовый Apple MacBook Pro M2 Max поразит 12-ядерным процессором, 30-ядерной видеокартой, 16-ядерным нейронным ускорителем. ОЗУ достигает 32 Гб.

Дополнительные преимущества

Среди прочих моментов выделим следующие:

Компактные размеры – Apple стал законодателем моды на ультрабуки, которые легче обычных ноутбуков; Особые технологии матрицы экранов – Liquid Retina XDR с высокой контрастностью, широким динамическим диапазоном и плотной упаковкой пикселей на дюйм; Микрофоны и камеры практически студийного качества – одна из причин популярности МакБук среди музыкантов; Премиальные материалы корпуса и узнаваемый престижный дизайн; Удобство и комфорт клиента прежде всего – просто невозможно оторваться от клавиатуры и сенсорного тачпада.

Все эти причины вместе взятые и делают MacBook Apple самыми модными, популярными и производительными ноутбуками в Украине.