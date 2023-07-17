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Лучшие ноутбуки в 2023 году: несколько причин купить Apple MacBook
По данным независимого бенчмарка DxOMark лучшим ноутбуком в этом году признан MacBook Pro 14” 2023 на базе чипсета M2 Pro.
Второе место занял тоже Apple MacBook Air 13” 2022 года. Дальнейшие строчки заняты ноутбуками других производителей: Lenovo ThinkPad, Microsoft Surface Pro, Asus ZenBook, Dell, HP и пр.
Что интересно, анализ составляли не только на основе производительности. Оценивали и другие параметры: комфорт в повседневном использовании, камеры, чистоту звука из динамиков, автономность батареи. В предыдущие годы Макбуки также занимали ведущие места во всевозможных рейтингах. Почему же лэптопы Apple так высоко ценятся и завоевали огромную популярность среди покупателей?
Почему MacBook уверенно обходит конкурентов?
Эксклюзивная операционная система
Знакомая ситуация, когда в характеристиках к ноутбуку Lenovo или Acer в строке “Операционная система” указано “без ОС” или “MS DOS”. Это означает, что покупателю отдельно придется тратиться на установку лицензионной Windows, либо искать более доступные нелицензионные копии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Покупая MacBook любой серии и поколения, сразу же получаете готовый к работе ультрабук: достали из коробки, распаковали, включили. Фирменная операционная система Apple – macOS Ventura оптимизирована под чипы M1 и выше. Отсюда ее ключевые преимущества:
- бесплатные обновления, причем в фоновом режиме или в период неактивности;
- интуитивно понятные настройки и широкие возможности кастомизации;
- забудьте об антивирусах – безопасность клиентов Apple ставит на первое место;
- в момент первого включения вы получаете необходимые для работы приложения, либо бесплатно скачиваете нужные программы с AppStore;
- на МакБук прекрасно работают и офисные программы из пакета Microsoft Office.
Если переходите на macOS с Windows, сначала система покажется незнакомой. Но пользоваться ею очень легко, а юзер всегда сможет получить подсказки.
Производительность и мультизадачность
Операционная система macOS разрабатывалась под архитектуру процессоров семейства Apple Silicon. А это мощные чипы с высокой тактовой частотой и энергоэффективностью. Работая за MacBook, быстро ощутите его достоинства:
- плавность при открывании программ;
- высокая скорость отклика;
- возможность одновременно открывать несколько “тяжелых” приложений;
- процессор не перегревается;
- сбои ОС и аварийное выключение – весьма маловероятные явления.
Даже у самых недорогих MacBook в Украине, например Apple MacBook Air M1, видим 7-ядерные процессоры с 8 Гб ОЗУ и твердотельные накопители SSD на 256 Гб - 1 Тб встроенной памяти. А топовый Apple MacBook Pro M2 Max поразит 12-ядерным процессором, 30-ядерной видеокартой, 16-ядерным нейронным ускорителем. ОЗУ достигает 32 Гб.
Дополнительные преимущества
Среди прочих моментов выделим следующие:
- Компактные размеры – Apple стал законодателем моды на ультрабуки, которые легче обычных ноутбуков;
- Особые технологии матрицы экранов – Liquid Retina XDR с высокой контрастностью, широким динамическим диапазоном и плотной упаковкой пикселей на дюйм;
- Микрофоны и камеры практически студийного качества – одна из причин популярности МакБук среди музыкантов;
- Премиальные материалы корпуса и узнаваемый престижный дизайн;
- Удобство и комфорт клиента прежде всего – просто невозможно оторваться от клавиатуры и сенсорного тачпада.
Все эти причины вместе взятые и делают MacBook Apple самыми модными, популярными и производительными ноутбуками в Украине.