Люди для жизни: SCHONEN и «1+1 Украина» запустили большой партнерский проект

Фармацевтический бренд SCHONEN в партнерстве с телеканалом «1 + 1 Украина» положил начало масштабному социально-образовательному проекту под названием « Люди ради жизни»

Во время первой волны с сентября 2023 г. зрители телеканала «1+1 Украина» увидят множество вдохновляющих историй о настоящих героях нашей нации, часто остающихся за кадром. Это врачи, спасающие жизнь и здоровье украинцев, другие специалисты. А еще проект расскажет о том, как даже в столь сложные военные времена украинская медицина и фармацевтика продолжают внедрять передовые мировые инновации – для людей, для жизни.

Гуля Поготова, идейный вдохновитель проекта SCHONEN «Люди ради жизни», маркетинг-директор фармацевтической компании Delta Medical:

«Когда-то в нашем обществе было принято обесценивать украинскую медицину, хотя на самом деле в некоторых вопросах именно наши медицинские услуги соответствуют передовому мировому опыту и даже в чем-то его опережают. С началом полномасштабной войны украинцы якобы проснулись от мрака неполноценности, который нам долгое время внушали враги. И сегодня самое время говорить больше о наших врачах, о наших возможностях в медицине, о брендах, которые как раз распространяют в Украине новые медицинские и фармацевтические технологии. SCHONEN – это именно такой бренд. Инновационность, современность и востребованность – вот три основных принципа SCHONEN, по которым создаются и внедряются передовые фармацевтические решения для здоровья людей во всем мире и в Украине в частности. Сегодня мы понимаем, что украинцы готовы наконец с интересом узнавать о себе больше. Поэтому большой частью нашего проекта и его главными героями являются врачи. Это передовые и признанные специалисты, каждый в своей сфере. Их истории действительно вдохновляют. И говорить о них нужно больше».

Партнером проекта является телеканал "1+1 Украина". «1+1 Украина» также поддерживает проект и его производство. Прогнозируемый охват специального партнерского проекта составляет около 19 млн уникальных зрителей, а именно зрителей каналов 1+1, 2+2 и ТЕТ. Поскольку это омниканальный проект, материалы можно будет встретить на сайте телеканала 1+1, а также в социальных сетях, на страницах «Завтрака с 1+1», ТЕТ и в социальных сетях (Facebook, Instagram, ТикTok и YouTube), а также в эфирах 11 каналов по радио.

В этом году фармацевтический бренд SCHONEN – инновации для здоровья нации – ведет в Украине День здоровья нации. Это событие состоится в эфире «Нашего радио» уже 4 октября с участием топовых украинских селебритах. Во время большого праздничного концерта мы поговорим о важных вещах, касающихся здоровья украинцев.

«Вся страна сегодня делает все возможное, чтобы приблизить победу. И вклад каждого важен. Нам хотелось бы отдельно поблагодарить фармацевтов, врачей, военных, которые защищают нас прямо сейчас на передке, волонтерам, которые им помогают, и поздравить ветеранов», - подчеркнула Гуля Поготова.

А еще фармацевтический бренд SCHONEN ко Дню здоровья нации объявил марафон "Здоровая нация", который пройдет с 21 сентября по 21 октября на 11 топовых радиостанциях Украины. Во время марафона слушатели смогут более подробно ознакомиться с философией бренда и получить подарки и приятные сюрпризы. Каждый день будет проходить розыгрыш Health Box от SCHONEN, а призы слушатели смогут выбирать самостоятельно из линейки фармацевтических препаратов SCHONEN. Марафон "Здоровая нация" состоится на волнах Хит ФМ, Радио Байрактар, Радио Максимум, Радио Люкс, Наше радио, Мелодия, Кисс ФМ, Ностальжи, Радио Рокс и Радио Джаз.

Справка: бренд SCHONEN – инновации для здоровья нации – в Украине представлен маркетинговой и фармацевтической компанией Delta Medical, специализирующейся на внедрении на рынок Украины самых современных и инновационных лекарственных средств, диетических добавок, медицинских изделий и т.д. на протяжении 22 лет.