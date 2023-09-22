MacBook Pro M2 vs MacBook Pro M1 - iSpace.ua

Рабочий ноутбук должен быть способен справиться с самыми весомыми приложениями, максимально быстро отвечать на команды и достаточно долго держать заряд. Это основные требования. Больше всего им соответствуют лэптопы последних поколений - Apple MacBook Pro M2 и MacBook Pro M1

Специалисты сети магазинов iSpace.ua рассказали, в чем похожи и чем отличаются эти макбуки, а также какую модель выбрать в 2023 году.

Что общего

На смену MacBook Pro M1 пришел 16-дюймовый MacBook Pro 16.2 M2 на чипе нового поколения М2 Об. Основные изменения коснулись именно "начинки", в то время как внешние параметры практически идентичны.

Оба лэптопа оснащены сканером отпечатков пальцев. За звук отвечает система из шести динамиков, поддерживается пространственное звучание и Dolby Atmos. Все это создает насыщенный и четкий звук, что позволяет даже не использовать дополнительные устройства для комфортного прослушивания фильмов или разговоров на рабочих разговорах.

Различия лэптопов

Лептопы нового поколения отличаются прежде всего автономной работы. Теперь он составляет до 22 часов просмотра фильмов и 15 часов использования интернета. Это самый продолжительный срок службы среди макбуков.

Apple представила две модификации чипа М2О. В одной 10 вычислительных ядер, из них 6 производительных и 4 энергоэффективных и 16-ядерный графический блок, ускоренный на 40%. Во второй модификации 19 ядер с 8 производительными ядрами. Прирост производительности М2 составляет 20%-30% по сравнению с предыдущим поколением. Также есть отдельный медиапроцессор, позволяющий работать со всеми современными программами видео.

Оба MacBook Pro можно выбирать в качестве рабочего инструмента в 2023 году. Но все же MacBook Pro M2 больше подойдет тем, кто работает со сложными графическими и другими приложениями.

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