Максим Иванчук: Пластическая операция на себе как искусство

В мире пластической хирургии существуют свои герои, и случай, когда врач проводит операцию на себе, вызывает удивление и восхищение. Это явление уникально. Некоторые хирурги стали известны благодаря такому шагу. Среди них – Максим Иванчук, пластический хирург, решивший оперировать себя по собственной методике.

Максим Иванчук – пластический хирург, создатель уникальных методик, позволяющих добиться желаемых результатов и сократить период реабилитации. Его профессиональный опыт насчитывает более десяти лет, за которые он проделал множество самых сложных операций, включая реконструктивные вмешательства для пациентов с серьезными травмами. Его "золотые руки" подарили уверенность многим пациентам. Однако решение провести операцию на себе стало для него серьезным вызовом, подготовка к которому длилась около трех лет.

Целью операции была коррекция линии нижней трети лица, устранение "второго подбородка" и создание "углов молодости" в области нижней челюсти. В результате был получен более четкий шейно-подбородочный угол, нижняя челюсть сформировала прямой угол с ухом, а кожа приобрела здоровый тонус, что привело к омолаживающему эффекту.

Пластический хирург Максим Иванчук поделился, что идея провести операцию на себе появилась у него давно. Он не доверил бы свое лицо другому специалисту, поскольку уверен в своих методах, которые дают идеальный и длительный результат при соблюдении правил реабилитации. Подготовка включала теоретическую проработку, компьютерное моделирование, детальное планирование и психологическую готовность. Он тщательно оценил возможные риски и разработал план действий по случаю осложнений.

Операция длилась три часа и производилась под местной анестезией в его клинике в Дубае, где он является главным хирургом. Все этапы прошли отлично и без осложнений. Максим Иванчук подтвердил свой статус одного из лучших специалистов, показав свои уникальные навыки и знания в сфере пластической хирурги.