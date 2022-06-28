Масло Тойота 5w30 – оригинальная смазка для вашего авто

Автомасла Toyota применяются водителями во всем мире. Производитель выпускает недорогие автомасла, обладающие отличными техническими характеристиками. Масло Тойота 5w30 производится на европейских, американских, японских предприятиях.

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Автомасла Toyota применяются водителями во всем мире. Производитель выпускает недорогие автомасла, обладающие отличными техническими характеристиками. Масло Тойота 5w30 производится на европейских, американских, японских предприятиях.

Сфера использования моторного масла

Продукт предназначен для заливки в автомобили Toyota, Lexus. Масло имеет допуски почти к любым выпускаемым сегодня моторам, работающим на бензине, дизеле. Автомасло сочетается с трехкомпонентными катализаторами.

Вязкость смазки позволяет отнести нефтепродукт к всесезонному типу. 5w30 сохраняет свойства при температуре от -35 до +30 градусов. Рекомендуемая производителем периодичность замены – раз в 10 000 км. При повышенной нагрузке на силовой агрегат смазка быстро становится негодной, подвергается окислению, загустению. По этой причине водителю рекомендовано заливать новую масляную жидкость каждые 7500 км.

Преимущества моторного масла 5w-30

Применение японского автомасла обеспечивает автомобилисту такие преимущества:

хорошее качество смазывания и защита ДВС от износа;

экономия топлива;

облегчение запуска двигателя в низкотемпературных условиях;

эффективная защита от ржавления;

продление эксплуатационного периода как всего мотора в общем, так и отдельных запчастей;

поддержание чистоты в агрегате;

продолжительное сопротивление окислительным процессам, способным повредить оборудование;

сохранение характеристик при перепадах температур;

защита от нагара, появляющегося при эксплуатации машины, уменьшение токсичности выхлопов благодаря малой зольности.

Единственный недостаток смазки – это наличие кремниевых элементов в составе. Они вызывают появление осадка в отработавшей жидкости.

Как определить поддельное масло

Оригинальная смазка Тойота 5w-30 имеет высокие показатели эксплуатации, которых лишена подделка. Настоящее масло Тойота 5w30 имеет такие признаки:

продается в емкости из жести, объем которой равен 1 либо 4 литрам;

на передней части емкости изображена алая окружность;

сварной шов гладкий, почти незаметен;

на емкости приведены описание нефтепродукта, допуски, информацию об изготовителе.

Владельцам японских автомобилей, которые ищут автомасло для использования летом и зимой, стоит обратить внимание на 5w30 от Toyota. Смазочная жидкость обеспечивает мотору защиту от износа, устраняет из оборудования грязь, шламовые отложения и другие сторонние частицы.