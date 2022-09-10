Металлические изделия: процесс изготовления и примеры

При наличии чертежа и четкого заказа можно изготовить из металла любое изделие: это может быть как запчасть для определенного автомобиля, так и элемент декора в квартиру.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При наличии чертежа и четкого заказа можно изготовить из металла любое изделие: это может быть как запчасть для определенного автомобиля, так и элемент декора в квартиру.

В такой сфере металлообработки используется современное оборудование в сочетании с проверенными временем технологиями: для качественной резки металла применяется лазерная аппаратура, гидроабразивная резка, пробивка и вырубка металла.

Процесс изготовления металлических изделий

Изготовление металлических изделий происходит по разным технологиям и методам. Проводимые работы и их порядок зависят от особенностей необходимой конструкции, а также свойств готового изделия. Опытный мастер проконсультирует вас на этапе подготовки чертежей и оценки сложности проекта.

Наиболее распространенная технология:

Формирование из металла необходимой формы путем прессования, штамповки или ковки. Применяют и волочение либо лазерное сверление. Алюминий проще всего разрезать.

Поверхность обрабатывается вручную напильником либо автоматизированно, с помощью металлорежущего станка. Главное на этом этапе — полностью избавиться от стружки. Можно сделать это при помощи шлифования или точения, иногда фрезерования либо сверления.

Далее металл нагревается до высокой температуры, чтобы пройти термическую обработку. Далее его выдерживают и охлаждают, после чего его внутренний состав и строение меняются. Процесс начинается с отжига и нормализации, а заканчивается закаливанием и отпуском.

Иногда необходима вторичная обработка. Воспроизводят её путем полировки. Можно применить и другие физико-химические методы, либо просто отшлифовать.

Если нужно соединить две детали — их просто сваривают друг с другом.

Такой процесс предстоит пройти как громоздким металлическим изделиям, так и мелким деталькам. Всё чаще начинает применяться метод лазерной резки металла, который значительно упрощает работу, но не каждое предприятие оборудовано необходимой аппаратурой для этого.

Примеры металлических изделий

Опытный мастер сможет изготовить из металла что угодно. Можно придумать целый перечень, но список ничем не ограничивается, поэтому, смело обращайтесь с заказом к специалистам.

Наиболее частыми заказами становятся:

металлические кронштейны;

детали для техники, в особенности сельскохозяйственной;

металлические ворота и ограды;

подставки и элементы декора;

мелкие детали для инструментов.

При надобности можно изготовить и другие изделия из металла на заказ. Всё зависит от четкости пожеланий клиента и от наличия чертежа.

Услуги металлообработки могут быть востребованы даже в самых неочевидных сферах. Например, отдельной популярностью пользуются для тракторов, ведь они не требуют больших затрат. В то же время, конкретно они пользуются наибольшим спросом: обслуживание сельхозтехники крайне дорогое, а детали, закупаемые у официальных поставщиков нужно ждать месяцами (и не факт, что они подойдут). Поэтому большая часть заказов на изготовление деталей из металлопроката приходится как раз таки на детали для сельскохозяйственного транспорта.

Стальные корпуса

Металлический корпус способен надежно защитить оборудование, функционирующее в сложных условиях. Проще всего изготовить такой на заказ, ведь есть возможность выбрать точную конфигурацию и габариты, а также предпочитаемый сплав.

По видам можно разделить стальные корпусы на:

сборные - несколько элементов соединяются различными методами крепления;

гнутые - корпус получают методом сгибания металла;

монолитные - массивное металлическое изделие с толстыми стенками, подходит для промышленных объектов.

Также можно разделить их по назначению:

корпусы для блока питания;

приборные;

стоечные;

электротехнические.

Выставочные и рекламные стеллажи

Такие металлические изделия на заказ позволят удобно разместить любую рекламу на самом видном месте, а также презентабельно разложить товар на полках. Можно изготовить из металла рекламный стеллаж, стенд, стойку, или даже простой FMD-крючок. При этом в основе будут лежать панели с перфорацией, а заказчик получит необходимый комплект креплений к своему заказу.

Мебель из профильной трубы

Можно изготовить из нее любую мебель, начиная с простого стола, заканчивая полноценным шкафом. Такое решение подойдёт каждому, кто хотел бы вдохнуть неординарность в свой интерьер, и сделать его более нестандартным. Примечательно то, что мебель из профильной трубы имеет сборную конструкцию — её легко транспортировать и собирать по инструкции.