Микроволновые печи: функции и особенности кухонной техники

Микроволновая печь — незаменимая кухонная аппаратура. Каждая модель имеет свои уникальные характеристики. Поэтому покупатели могут выбрать СВЧ-печь, которая полностью соответствует их потребностям, с учетом кухонного пространства и интерьера.

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Микроволновая печь — незаменимая кухонная аппаратура. Каждая модель имеет свои уникальные характеристики. Поэтому покупатели могут выбрать СВЧ-печь, которая полностью соответствует их потребностям, с учетом кухонного пространства и интерьера.

Функции и виды: на что способна микроволновка

Разогревать, размораживать, готовить разные блюда — основные задачи, с которыми прекрасно справляется СВЧ-печь. Функциональность зависит от конкретной модели. Большим спросом пользуются микроволновки с грилем или конвекцией. Первые почти не уступают полноценному духовому шкафу. Модели с грилем (кварцевым или ТЭН-овым) позволяют получать по-настоящему хрустящую корочку.

Микроволновка с конвекцией имеет свои достоинства. Воздушный поток способствует равномерному прогреванию продуктов, их скорейшему приготовлению. Печи с функцией конвекции подходят и для автоматического разогрева, разморозки блюд, поддержания заданной температуры. В некоторых моделях выполняется пароочистка, которая облегчает процесс ухода за внутренней поверхностью аппарата. К другим дополнительным функциям относятся:

автоматическое определение веса продуктов;

интуитивный диалоговый режим с оповещением о том, что блюдо уже приготовилось;

электронная кулинарная книга;

проветривание рабочей камеры.

Некоторые модели оснащаются многоуровневыми решетками. Они позволяют ускорить процесс приготовления блюд или их разогрева.

Типы внутреннего покрытия: какой вариант выбрать

Прежде чем купить микроволновку, обратите внимание на внутреннее покрытие камеры. От него зависят качество приготовления блюд, особенности ухода, очистки. К трем самым распространенным вариантам относятся:

нержавеющая сталь — она легко моется, надолго сохраняет первозданный вид;

керамика — не восприимчива к царапинам, механическим воздействиям, экологически безопасная, не требует сложного ухода;

эмалированная поверхность — самый недорогой вариант, легко моется, на ней меньше скапливается жир. Но к высоким температурам этот материал не так устойчив в сравнении с другими.

Выбор микроволновой печи базируется на разных характеристиках — от мощности до объема рабочей камеры. Учитываются и габариты кухонной техники, которая не должна загромождать лишнее пространство. При наличии отличного духового шкафа можно купить СВЧ-печь попроще. А модели с грилем и конвектором понравятся тем, кто не располагает другой хорошей техникой для кулинарии.