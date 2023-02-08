Мобильные гаджеты и энергетический дефицит: выход есть?

В условиях искусственного энергетического кризиса становится сложно работать удаленно и поддерживать гаджеты в рабочем состоянии, поскольку не всегда есть возможность зарядить их. Но для современного человека смартфон и ноутбук — это способ поддерживать контакт с реальностью, следить за новостями, работать, общаться с близкими и хранить электронные версии документов, поэтому даже в таких условиях представить жизнь без гаджетов невозможно.

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В условиях искусственного энергетического кризиса становится сложно работать удаленно и поддерживать гаджеты в рабочем состоянии, поскольку не всегда есть возможность зарядить их. Но для современного человека смартфон и ноутбук — это способ поддерживать контакт с реальностью, следить за новостями, работать, общаться с близкими и хранить электронные версии документов, поэтому даже в таких условиях представить жизнь без гаджетов невозможно.

Ситуацию спасают поставщики, которые предлагают мобильные аксессуары оптом. В их магазинах можно приобрести множество различных устройств для подзарядки гаджета в условиях отсутствия центрального энергоснабжения:

Портативные зарядные устройства емкостью от 5000 мАч до 40000 мАч. Они позволяют как разово подзарядить смартфон, не прекращая при этом использовать его, так и подключить несколько гаджетов одновременно или зарядить устройство несколько раз подряд.

Портативные зарядные станции с солнечной панелью. Да, когда читаешь это зимой, можно быть скептическим, но фотовольтаические панели работают не от тепла, а от света! Конечно, в пасмурную погоду их продуктивность падает, но в ясный зимний день они вполне способны преобразовывать энергию.

Портативные аккумуляторные зарядные станции. Эти многофункциональные устройства емкостью от 276 до почти 1000 Вт-ч подходят и для маломощных бытовых приборов, и для сетевых зарядных устройств, и для зарядных кабелей с коннекторами USB и Type-C, и даже могут быть оснащены встроенной LED-лампой, что позволяет осветить комнату в темное время суток. Одна зарядная станция может зарядить смартфон десятки раз подряд или позволить пользователю провести полноценный рабочий день за своим ноутбуком.

Кстати о зарядных устройствах. Когда в квартире есть свет всего несколько часов в сутки, нет времени ждать, пока освободится розетка, особенно в большой семье, где каждому из домочадцев нужно зарядить свой гаджет. Тут приходят на помощь сетевые адаптеры питания, оснащенные несколькими выходными разъемами, а также сетевые фильтры высокой мощности, которые не только увеличивают количество доступных розеток, но и позволяют подключать гаджеты с помощью USB-кабелей. Отличный способ избежать лишних ссор в условиях постоянного стресса.

В заказах у оптовых поставщиков есть несколько преимуществ:

помощь персонального менеджера, который является специалистом в продукции и может помочь хорошим советом, что особенно полезно для неопытных пользователей;

гарантия качества товара, которая обеспечивается непосредственно производителем — вы избавлены от взаимодействия с посредником в виде сервисного центра розничного магазина;

возможность получить выгодную скидку.

Что необходимо помнить, заказывая зарядные устройства? При получении товара желательно сразу проверить комплектацию, отсутствие повреждений и работоспособность товара. Гарантия на электронику сохраняется только при наличии всех комплектных аксессуаров, а также упаковки, гарантийных документов и чека, подтверждающего покупку. Обязательно нужно соблюдать правила безопасности, описанные в инструкции, и использовать устройство строго по назначению и только указанным в мануале образом.