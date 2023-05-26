На что обратить внимание при выборе кондиционера?

Срок службы кондиционера зависит от многих факторов. Важнее всего — изначальные характеристики. Их следует тщательно анализировать, чтобы вместо эффективного и функционального прибора не получить источник проблем.

Первый шаг — это выбор производителя. Навскидку определить лучший из многочисленных брендов сложно, поэтому можно остановиться на нескольких самых привлекательных. Критерии, которые стоит учитывать: опыт, ценовая политика, успешность и разрекламированность. Торговые марки, которые на слуху, вызывают больше доверия. Легче найти отзывы об их, на тематических форумах можно пообщаться с реальными пользователями.

При минимальном бюджете целесообразно рассматривать бренды эконом-класса. Они предлагают качественные и долговечные устройства по невысокой цене. Например, кондиционер Olmo или Leberg можно приобрести за 350-400 долларов. На средний кошелек ориентированы многие модели LG, Bosch, Electrolux. Высокая стоимость — у премиальных разработок Cooper&Hunter, Mitsubishi, Panasonic.

Тип кондиционера

Существуют стационарные устройства для кондиционирования воздуха и мобильные. Первые — надежнее, стабильнее и производительнее. У них больше функций и разнообразнее арсенал настроек. Вторые — с ограниченными возможностями и упрощенной конструкцией.

Стационарная установка предпочтительна всегда. В списке исключений — следующие случаи:

запрет на монтаж внешних блоков на фасадных стенах дома; нельзя соблюсти нормальное расстояние между внутренним и внешним блоком из-за особенностей планировки жилья; ограниченный бюджет и минимальные требования к эксплуатационным характеристикам; потребность в использовании одного кондиционера в нескольких помещениях (дома и на даче, в гараже).

Мобильный кондиционер стоит купить для съемной квартиры, если не удается договориться с арендодателем об установке сплит-системы. При переезде его без проблем можно забрать с собой.

Разновидность компрессора

Постоянное расширение ассортимента девайсов с инвертором говорит о многом. Спрос на них растет благодаря таким плюсам, как:

низкий уровень шума,

устойчивость к естественному износу и увеличенный срок службы,

экономия энергоресурсов,

точные температурные настройки,

поддержка дополнительных режимов.

Хоть модели с обычными компрессорами и дешевле, окупаются они дольше. При покупке на долгосрочную перспективу предпочтительны современные инверторные.

Рабочая площадь

Перед покупкой кондиционера обязательно нужно измерить площадь помещения, в котором планируется установка. Недочет в несколько квадратных метров может ощутимо сказаться на качестве работы. Лучше брать устройство с небольшим запасом, чтобы не приходилось постоянно активировать максимальный режим мощности.

Для квартиры-студии площадью 28 квадратных метров подойдет кондиционер на 30-35 квадратных метров. Для небольшой гостиной или кухни — 15-20 квадратных метров.

Механизмы защиты

Сохранение работоспособности в любое время года при разных нагрузках обеспечивает защита:

от перепадов напряжения, перегрева и переохлаждения, обледенения внешнего блока.

Также здорово помогает продлить срок службы кондиционера функция блокировки от детей и система самодиагностики, аварийного отключения в случае обнаружения сбоев.

На долговечность кондиционера влияет то, насколько правильна установка. Ошибки приводят к ограниченному движению хладагента, его стравливанию и другим последствиям. Лучше изначально доверить это дело мастеру, чтобы не пришлось в дальнейшем тратиться на ремонт, демонтаж и повторный монтаж по правилам.