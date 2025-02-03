На сколько Гигабайт купить Айфон: критерии, которые влияют на выбор

Apple выпускает премиальные смартфоны в рамках основной линейки iPhone и бюджетные Special Edition с «урезанными» характеристиками. Независимо от стоимости, у устройств общая особенность — несколько конфигураций постоянной памяти для каждой модели. Разнообразие сборок обусловлено желанием производителя угодить пользователям.

Решающим фактором всегда служит цена. Поскольку память — самый дорогой компонент конструкции, за дополнительные Гигабайты приходится доплачивать. Каждые следующие 128 Гигабайт обходятся, минимум, в 100 долларов. Чем меньше места на диске, тем дешевле. Экономия не всегда оправдана, ведь при недостатке пространства в телефон Айфон нельзя поставить дешевую флешку.

Какие варианты памяти предлагает Apple

Буквально 10 лет назад 64 Гигабайта казались заоблачными. Сегодня это минимум, который встречается разве что в SE третьего поколения. В шестнадцатой серии iPhone доступны устройства с разной емкостью хранилища:

128 Гигабайт: компромиссное решение, когда в приоритете стабильная связь и хороший интернет.

Айфон 256 Гб: золотая середина. С широкими возможностями хранения и приемлемой ценой.

512 Гигабайт: в самый раз для творчества и работы в требовательных приложениях.

1 Терабайт: только у девайсов с приставкой Pro и Pro Max. Запас на долгую перспективу для профи.

На что опираться при выборе смартфона Эппл по накопителю

Недостаток памяти — проблема. Если накопитель забит под завязку, iPhone замедляется, перестает выполнять некоторые команды, не может сохранять информацию, докучает соответствующими оповещениями. Во избежание неприятностей, следует перед покупкой вычислить хотя бы примерный необходимый объем. Иначе придется «ужиматься» в эксплуатации.

Важны два фактора:

Цели покупкиВ мультимедийных и игровых задачах память расходуется очень быстро. Для коммуникации хранилище почти не используется. Количество памяти на предыдущем смартфонеПосле 64 Гб нужно минимум 128, а после 256 лучше брать 512, чтобы чувствовать себя свободно.

Еще один значимый нюанс — задняя камера. Чем она профессиональнее, тем больше «весит» контент, созданный с ее помощью. Особенно это касается формата Pro Raw. Так, iPhone Pro Max 16 нужно больше пространства для фоток и видео, чем Плюсу из той же серии.

Другие критерии выбора Айфона

Новый, восстановленный или б/у — важный вопрос. Первый вариант в приоритете, смартфон живет дольше и работает лучше. REF неплох как альтернатива, если бюджет ограничен. С рук — рискованный, хоть и самый выгодный способ покупки.

Что касается размера диагонали, разумно ориентироваться на запланированные задачи. Фаблеты 6,7 и 6,9 дюйма хороши для просмотра кино, стримов, прохождения игр. Компактные Айфоны 6,1 и 6,3 дюйма — для звонков, социальных сетей, интернет-серфинга.

Цвет стоит выбирать с учетом личных предпочтений. Яркие оттенки здорово смотрятся, но надоедают. Сдержанные тона удачно сочетаются с любыми аксессуарами, не приедаются.