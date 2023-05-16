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Новая акция “Киберпанк 2023” от Фавбет
Участвуй в улетной акции “Киберпанк 2023” от топового казино Фавбет. Брось вызов будущему - пройди 4 миссии и получи солидный куш
“Киберпанк 2023” от казино Фавбет: условия новой акции
Топовое казино Фавбет предлагает поклонникам азартного софта интересную акцию. “Киберпанк-2023” - это выгодное предложение, в рамках которого гемблеры могут сорвать солидный куш. Популярное Favbet казино всегда отличалось разнообразием бонусных предложений. На официальном сайте в разделе "Акции" отображаются все доступные бонусы, которыми можно воспользоваться после авторизации в системе.
Новый формат промоакции – "Киберпанк 2023"
Это предложение администраторы официального сайта активируют на период с 10 апреля по 2 июля. Все желающие клиенты, которые уже зарегистрированы на платформе, могут проходить миссии с еженедельными квестами. В рамках розыгрыша у клиентов есть шанс получить бонусы и качественные гаджеты. Также предусмотрен благотворительный аспект, при котором собираются средства для ВСУ в формате закупки современного оборудования.
Интересные факты о новой акции
При создании этого проекта разработчики ориентировались на топовые игры польской студии Project Red. При создании многоуровневого квеста использовали модернизированный сюжет, визуальные эффекты и создали мир киберпанка с украинскими мотивами. Для музыкального сопровождения привлекли лидера рок-группы, который сейчас служит в ВСУ, Женю Галича. Его голос стал своего рода сопровождением, певец озвучивает детали миссии и условия перехода к следующему уровню.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Правила акции
Клиентам предлагают четыре миссии. Каждая из них включает 36 квестов. Длительность раунда – три недели. В зависимости от недели, на которую приходится раунд, ставятся разные задачи:
- На первом этапе собирают деньги на тепловизор. Раунд называется "Тот, кто видит в темноте". Это оборудование поможет украинским военным рассматривать врагов ночью.
- Миссия два подразумевает сбор на дроны. Называется она "Сверху видно всё". Оборудование поможет видеть и фиксировать врагов на больших расстояниях и точно наводить оружие.
- Третий раунд – "Падение Шахеда". В его рамках будет осуществляться сбор на антидроновое оружие. Оно необходимо, чтобы ликвидировать вражеские беспилотники.
- На четвёртом этапе, который называется "Люди будущего", осуществляется сбор для раненых бойцов. Эти средства помогут военным восстановиться и вернуться к привычной жизни.
Каждый раунд сопровождается квестами, которые проходят зарегистрированные участники. Помимо сопровождающихся донатов у клиентов появляется больше шансов на включение в финальном розыгрыше.
3 июля проведут финальные розыгрыши, в которых предусмотрено 20 дорогостоящих подарков для лучших участников. Клиенты могут рассчитывать на выигрыш современного ноутбука, игровой консоли, техники Apple, шлемов виртуальной реальности и других ценных подарков.
Все правила акции зафиксированы на странице казино Фавбет. Отметим, что компания регулярно проводит подобные акции. С началом полномасштабного вторжения россии на территорию Украины администраторы ресурса активно проводят разные сборы средств, предлагают турниры, розыгрыши, промоакции для помощи ВСУ.