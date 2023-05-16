Новая акция “Киберпанк 2023” от Фавбет

Участвуй в улетной акции “Киберпанк 2023” от топового казино Фавбет. Брось вызов будущему - пройди 4 миссии и получи солидный куш

“Киберпанк 2023” от казино Фавбет: условия новой акции

Топовое казино Фавбет предлагает поклонникам азартного софта интересную акцию. “Киберпанк-2023” - это выгодное предложение, в рамках которого гемблеры могут сорвать солидный куш. Популярное Favbet казино всегда отличалось разнообразием бонусных предложений. На официальном сайте в разделе "Акции" отображаются все доступные бонусы, которыми можно воспользоваться после авторизации в системе.

Новый формат промоакции – "Киберпанк 2023"

Это предложение администраторы официального сайта активируют на период с 10 апреля по 2 июля. Все желающие клиенты, которые уже зарегистрированы на платформе, могут проходить миссии с еженедельными квестами. В рамках розыгрыша у клиентов есть шанс получить бонусы и качественные гаджеты. Также предусмотрен благотворительный аспект, при котором собираются средства для ВСУ в формате закупки современного оборудования.

Интересные факты о новой акции

При создании этого проекта разработчики ориентировались на топовые игры польской студии Project Red. При создании многоуровневого квеста использовали модернизированный сюжет, визуальные эффекты и создали мир киберпанка с украинскими мотивами. Для музыкального сопровождения привлекли лидера рок-группы, который сейчас служит в ВСУ, Женю Галича. Его голос стал своего рода сопровождением, певец озвучивает детали миссии и условия перехода к следующему уровню.

Правила акции

Клиентам предлагают четыре миссии. Каждая из них включает 36 квестов. Длительность раунда – три недели. В зависимости от недели, на которую приходится раунд, ставятся разные задачи:

На первом этапе собирают деньги на тепловизор. Раунд называется "Тот, кто видит в темноте". Это оборудование поможет украинским военным рассматривать врагов ночью. Миссия два подразумевает сбор на дроны. Называется она "Сверху видно всё". Оборудование поможет видеть и фиксировать врагов на больших расстояниях и точно наводить оружие. Третий раунд – "Падение Шахеда". В его рамках будет осуществляться сбор на антидроновое оружие. Оно необходимо, чтобы ликвидировать вражеские беспилотники. На четвёртом этапе, который называется "Люди будущего", осуществляется сбор для раненых бойцов. Эти средства помогут военным восстановиться и вернуться к привычной жизни.

Каждый раунд сопровождается квестами, которые проходят зарегистрированные участники. Помимо сопровождающихся донатов у клиентов появляется больше шансов на включение в финальном розыгрыше.

3 июля проведут финальные розыгрыши, в которых предусмотрено 20 дорогостоящих подарков для лучших участников. Клиенты могут рассчитывать на выигрыш современного ноутбука, игровой консоли, техники Apple, шлемов виртуальной реальности и других ценных подарков.

Все правила акции зафиксированы на странице казино Фавбет. Отметим, что компания регулярно проводит подобные акции. С началом полномасштабного вторжения россии на территорию Украины администраторы ресурса активно проводят разные сборы средств, предлагают турниры, розыгрыши, промоакции для помощи ВСУ.